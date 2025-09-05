Alfombra roja de la Mostra, una de las pasarelas favoritas de Giorgio Armani

Durante décadas, la alfombra roja de la Mostra de Venecia ha sido una de las pasarelas favoritas de Giorgio Armani, donde las estrellas lucían sus diseños.

Con la muerte del diseñador a los 91 años, el jueves, el festival italiano cierra un largo capítulo marcado por la fascinación de Armani por el cine y la veneración de Hollywood por su talento.

​"El cine fue el primer amor de Giorgio Armani, una pasión que empezó en su infancia y que nunca lo dejó", reaccionó el festival tras su desaparición. "Es una de las razones por las que Giorgio Armani se convirtió en un gran amigo y en un visitante asiduo del Festival Internacional de Cine de Venecia a lo largo de los años, además de un importante apoyo estos últimos años", agregó.

Por octavo año consecutivo, Armani Beauty es el principal patrocinador de la Mostra, que termina el sábado.

Con una gran visión para los negocios, Giorgio Armani fue el primer diseñador en reconocer el potencial del séptimo arte para promover sus colecciones, empezando por Richard Gere en 1980, cuando diseñó el vestuario de 'American Gigolo'.

En Venecia se proyectaron varios filmes cuyo reparto, dentro y fuera de la pantalla, vestía de Armani, como 'Los intocables' de Brian De Palma en 1987 y 'Goodfellas' ('Uno de los nuestros' en España, 'Buenos muchachos' en América Latina) de Martin Scorsese en 1990.

Innumerables éxitos en la pequeña y gran pantalla han asentado el estatus de Armani, desde las chaquetas pastel de Don Johnson en la serie de los años 1980 'Miami Vice' ('Corrupción en Miami') hasta los trajes de Leonardo DiCaprio en 'El lobo de Wall Street' de Scorsese (2013).

La amistad entre Armani y Scorsese nació a partir de un cortometraje que grabó este último sobre el diseñador en 1990.

"Como todos los grandes diseñadores, Giorgio no solo piensa en el aspecto en la alfombra roja, sino también en la comodidad en el día a día", dijo Scorsese a Vanity Fair con ocasión de los 40 años de la casa de moda.

Tres días antes de que muriera el creador, el grupo Armani organizó una gran fiesta en Venecia, a la que acudió Cate Blanchett, para celebrar los 50 años de la casa y presentar 'Armani/Archivio', que compila digitalmente algunas de sus más hermosas creaciones.

Durante la ceremonia de apertura del festival, Cate Blanchett, imagen de Giorgio Armani Beauty, llevaba un vestido negro Armani Privé con un pronunciado escote.