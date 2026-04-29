Alex Costa habla de su historia más íntima: el abandono de su madre y cómo logró perdonar

El comediante Alex Costa habló de uno de los episodios más difíciles ﻿de su vida: el abandono de su madre cuando él tenía apenas 13 años, situación que lo dejó viviendo solo y marcó profundamente su desarrollo emocional.



Durante una entrevista en el programa Casual con Tavo López, el artista —cuyo nombre real es Alexander Aguirre Rodríguez— recordó que su infancia estuvo marcada por carencias, agresiones y una dinámica familiar compleja, en la que la relación con su madre tuvo un peso determinante.

​“Mi infancia fue dura… hubo ausencia afectiva, pero también agresión. Hubo agresiones de diferentes tipos, muy cercanas”, relató.

Sin embargo, el momento que más lo impactó ocurrió en plena adolescencia, cuando su madre decidió marcharse del hogar.

​“Tenía 13 años… me quedé solo en la casa. Ella me pidió que le prometiera que no me iba a ir, y la que se fue fue ella”, recordó.

Según contó, su madre se llevó a sus hermanos menores en busca de una mejor calidad de vida, mientras él permaneció en la vivienda familiar, apoyado a la distancia por su abuela y una tía.

​“Fue más doloroso que difícil… yo llegué a la casa y vi el camión lleno. Me acarició la cabeza, lloramos, y no me dijo que me fuera con ella. Solo me dijo: ‘cuídese mucho, usted va a estar bien’”, narró.

El comediante aseguró que durante años esa escena le generó un profundo dolor, al punto de no poder hablar del tema. Incluso, explicó que esa experiencia impactó su comportamiento en la adultez.

​“Yo estaba casado con la despedida… tendía a irme antes de que me dejaran”, confesó.

Pese a ello, con el paso del tiempo logró cambiar su perspectiva y entender las decisiones de su madre, más allá del dolor que le provocaron.

​“Yo no sé si tenía que perdonar algo… más bien llegué a entender el porqué de las cosas. Ella se llevó a mis hermanos pensando que era lo mejor para ellos”, explicó.

Costa también reveló que su madre ya murió, pero asegura mantener una relación desde lo espiritual, sin rencor.

​“No tengo rencor en lo absoluto… hablo con Dios para que la tenga bien”, dijo.

El humorista considera que su historia, lejos de convertirlo en una persona resentida, lo impulsó a romper patrones y construir una vida distinta.

“Me hizo no ser un agresor con mis hijos… eso ya es una superación importante”, afirmó.

Para él, el humor también ha sido una herramienta clave para transformar el dolor en algo positivo.

​“La risa es la única arma natural que tenemos contra el dolor”, recalcó.

Además de su historia familiar, Alex habló sobre su identidad artística y la construcción de sus personajes, diferenciando entre su vida personal y su faceta escénica.

Puede repasar el programa completo a través de la aplicación de TDMAX.







