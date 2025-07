Alex Badilla renace desde la herida con un poderoso manifiesto musical

Con esas palabras, el artista y maquillista ramonense Alex Badilla define lo que representa su más reciente lanzamiento: El Último Trago, una reinterpretación visceral, teatral y profundamente emotiva del clásico inmortalizado por Chavela Vargas.

Pero más que un cover, este nuevo sencillo es el reflejo de un artista que ha atravesado un cambio profundo, una evolución creativa y personal que lo lleva a iniciar lo que él mismo describe como “una nueva etapa musical y espiritual”.

Tras varios años de carrera donde predominaban el brillo, la provocación y las letras bailables, Alex ha decidido mirar hacia adentro. Atrás queda el deseo de aprobación ajena. En sus palabras, la música nace desde la verdad, desde la emoción cruda, desde el alma.

“Sí, definitivamente es una nueva etapa musical. No es solo un cambio de estilo, es un cambio de alma. Ahora quiero hacer música que me sane, que me represente, que no tenga miedo de incomodar o de ser vulnerable”, confesó.