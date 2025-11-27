Alemania gana Emmy Internacional por serie infantil sobre Alemania Oriental

35 años después de lareunificación alemana, una serie sobre la vida cotidiana bajo el régimen de Alemania Oriental ganó un EmmyInternacional en la premiación que se realizó en Nueva York el lunes.

Producida por la emisora pública alemana MDR, "Auf Fritzis Spuren — Wie war das so in der DDR?” (En los pasos de Fritzi — ¿Cómo era en la RDA?) se llevó el premio en la categoría Infantil: Factual y Entretenimiento, superando nominaciones de Brasil, Reino Unido y Sudáfrica.

"Un programa de alta calidad para niños”

A lo largo de seis episodios, En los pasos de Fritzi describe la Alemania dividida en el período poco antes de la reunificación, entrelazando animación, entrevistas con testigos de la época e historia que ilustran los hechos del pasado para un público joven.

Los dos presentadores, Anna Shirin Habedank y Julian Janssen, se reúnen con antiguos ciudadanos de la República Democrática Alemana (RDA) que hablan, por ejemplo, sobre la vigilancia de la policía secreta Stasi o las manifestaciones que marcaron el fin del régimen comunista.

El presentador Janssen habló sobre "lo valioso que ha sido crear un programa de tan alta calidad para niños”, y añadió: "Es increíblemente genial que hayamos podido aceptar este premio hoy”.

Al aceptar el premio, el escritor y productor Ralf Kukula dijo que aún recordaba los últimos días de Alemania Oriental antes de la caída del Muro de Berlín. "Treinta y seis años después, estoy aquí pensando que esto es absolutamente increíble”, afirmó.

El thriller alemán se queda sin premio

La segunda producción alemana nominada se fue con las manos vacías. La serie de suspenso "Herrhausen — Der Herr des Geldes” (Herrhausen — El señor del dinero), que dramatiza el asesinato en 1989 del presidente del Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, perdió frente a la producción británica "Lost Boys & Fairies” en la categoría Telefilme/Miniserie.

El premio a la mejor serie dramática fue para "Rivals”, que explora la vida de aristócratas conservadores en la Gran Bretaña de los años 80.

El Emmy Internacional a la mejor serie de comedia fue para la comedia policíaca británica "Ludwig”.

"Hell Jumper”, un documental sobre un voluntario británico muerto en la guerra en Ucrania, fue nombrado mejor documental.

Otros ganadores incluyeron "Bluey” de Australia, como mejor serie animada infantil; una producción británica sobre la vida diaria en Gaza, "Dispatches: Kill Zone. Inside Gaza”, como mejor programa de actualidad; y un documental de Netflix sobre el escándalo del beso de dirigente del fútbol español Luis Rubiales a la campeona mundial Jennifer Hermoso.

Los Emmy Internacionales son la versión global de los premios Emmy que galardona producciones estadounidenses. En esta 53ª edición fueron nominadas producciones de 26 países en 16 categorías.

"En un mundo que a menudo parece incierto, la televisión sigue siendo una fuerza poderosa para la conexión entre culturas y fronteras”, dijo Bruce L. Paisner, presidente y director ejecutivo de la Academia Internacional, en la gala de Nueva York.

"Los ganadores de este año, que abarcan desde Japón y Alemania hasta Australia y Turquía, reflejan la extraordinaria diversidad de voces y los programas y actuaciones sobresalientes que definen lo mejor de la televisión global”.



