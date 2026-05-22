Alejandro Sanz regresa a Costa Rica con su gira '¿Y ahora qué?'

Alejandro Sanz regresará al país luego de tres años de ausencia, tras su última presentación en territorio costarricense en 2022. El concierto forma parte de una gira con fechas confirmadas en América Latina, Estados Unidos y España.

La cita será el próximo 7 de noviembre en Parque Viva, como parte de su gira internacional Y ahora qué Tour.

La productora Primo Entertainment confirmó el espectáculo y anunció la venta de entradas a partir del 25 de mayo.





El artista español acumula más de 25 millones de discos vendidos, 22 premios Latin Grammy y cuatro Grammy, cifras que lo consolidan como el cantante español más galardonado de la historia y uno de los máximos exponentes de la música en español.

Dentro de su trayectoria destacan temas como Corazón partío, Amiga mía, Mi soledad y yo, No es lo mismo, Y si fuera ella, Pisando fuerte y La fuerza del corazón, producciones que han marcado a distintas generaciones.



La productora indicó que el regreso del artista representa un encuentro esperado con el público costarricense debido al vínculo construido durante años con sus seguidores en el país.

​“El enorme respaldo de sus 'fans' en Costa Rica y la calidad artística de cada presentación convierten este concierto en una oportunidad única para disfrutar su repertorio en vivo”, señaló la empresa organizadora.

Y ahora qué Tour incluirá éxitos emblemáticos y material reciente, en una propuesta que recorrerá distintas etapas de la carrera musical del intérprete.



Según información del sitio oficial del cantante, la gira inició en México en setiembre de 2025 y continuará durante 2026 por ciudades latinoamericanas antes de llegar a España. Varias fechas reportaron entradas agotadas y nuevas funciones fueron añadidas debido a la alta demanda.



Boletos y localidades



Las entradas estarán disponibles mediante la plataforma de venta oficial https://www.eticket.cr/ a partir del lunes 25 de mayo.



El proceso de compra tendrá varias etapas:



​25 al 27 de mayo: preventa exclusiva para tarjetahabientes AMEX.

28 al 30 de mayo: preventa exclusiva para clientes Credomatic.

Desde el 31 de mayo: venta abierta con todos los métodos de pago.

Además, los compradores podrán acceder al beneficio de tasa cero a seis meses de plazo.





