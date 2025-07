Alejandra Guzmán cancela su regreso a Costa Rica por motivos médicos

El esperado concierto de Alejandra Guzmán en Costa Rica fue suspendido debido a la reprogramación de su gira internacional, motivada por una reciente intervención quirúrgica de la artista.

Desde la mañana de este jueves, la prensa mexicana informó las complicaciones de salud de Guzmán y, poco después, fue ella misma la que se refirió al tema por medio de sus redes sociales.

​"Con profundo respeto y agradecimiento por el cariño que siempre me han brindado a lo largo de mis tres décadas como artista, quiero comunicarles que, por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el 'show' de Monterrey, el pasado viernes 18 de julio.

"Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el Brilla Tour que esperan y merecen", acotó la intérprete.