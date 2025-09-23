Alejandra Azcárate llega a Costa Rica con su monólogo ‘Lo que se permite, se repite’

Alejandra Azcárate, reconocida actriz, comediante y presentadora colombiana, llegará a Costa Rica para presentar su aclamado monólogo Lo que se permite, se repite, el lunes 27 de octubre a las 8 p. m. en el emblemático Cine Magaly.

Las entradas, disponibles en Publitickets, tienen un valor que oscila entre $30 y $50 por persona, y se espera que, al igual que en su primera presentación en 2024, la función se llene por completo.



Más que un espectáculo de comedia, el monólogo de Azcárate ofrece una experiencia que combina humor inteligente con momentos de reflexión y confrontación emocional. La artista invita al público a mirarse al espejo, reírse de sí mismo y descubrir nuevas perspectivas frente a las situaciones cotidianas, siempre con su estilo directo y sin concesiones.



Henry Salmerón, productor del evento, señaló que la expectativa es alta.

​“En 2024, Alejandra realizó su primer 'show' en el país y tuvimos un 'sold out' en el mismo recinto. Estoy seguro de que esta función será igual de entretenida y todos los asistentes se van a divertir mucho. Las entradas ya están disponibles para todo público”, afirmó.

Lo que se permite, se repite ha recorrido escenarios internacionales, consolidando a Azcárate como una de las voces femeninas más auténticas e influyentes del humor en Latinoamérica. Su combinación de honestidad, ironía y sensibilidad social la ha convertido en un referente del entretenimiento inteligente que hace reír mientras invita a la reflexión.



Alejandra Azcárate Naranjo inició su carrera en 2006 con la telenovela En los tacones de Eva y, desde entonces, ha desarrollado una amplia trayectoria que incluye participación en programas como Los comediantes de la noche en Canal RCN, ser jurado de Colombia tiene talento en 2012 y presentarse en el Festival Internacional de Viña del Mar en 2018.

En 2021, fue nominada a Mejor Comediante del Año en los Premios Latin Plug, reconocimiento que destaca su talento y versatilidad en la comedia.



Con su regreso a Costa Rica, Azcárate promete un espectáculo memorable, que combinará risas, reflexión y crítica social, consolidando una vez más su posición como una de las figuras más relevantes del humor latinoamericano.

