Álbum country de Beyoncé encabeza ránking Billboard y es su octavo número uno

El nuevo disco de Beyoncé, “Cowboy Carter”, debutó como número uno en la lista Billboard 200, convirtiéndose en el octavo disco de la popular cantante en alcanzar ese puesto.



Con este exitoso álbum, segundo acto de la trilogía “Renaissance”, Beyoncé también se consagró como la primera mujer negra en encabezar el ránking de Álbums Country de la revista musical Billboard.



Tras su lanzamiento el 29 de marzo, el disco de 27 canciones recaudó en la primera semana el equivalente a 407.000 ventas en Estados Unidos, de acuerdo con Billboard y el proveedor de datos sobre la industria musical Luminate.



Se trata del mejor debut en lo que va de 2024 y el estreno más exitoso desde que estrella pop Taylor Swift lanzó “1989 (Taylor's Version)” en noviembre de 2023, según Billboard.



Aclamado por la crítica, el álbum ya es “el disco más reproducido en un sólo día en lo que va de 2024” en la plataforma Spotify.



“Cowboy Carter” es un homenaje de amplio espectro a la herencia sureña de Beyoncé, nacida hace 42 años en Houston, Texas, y cuenta con participaciones de leyendas del country como Dolly Parton y Willie Nelson, y de estrellas pop como Miley Cyrus y Post Malone.



La obra trastoca el género y saca pecho por la cultura country negra, que a menudo enfrenta resistencias entre los guardianes del sector, dominado por una visión predominantemente blanca y masculina.



En este álbum, la megaestrella guía a los oyentes a lo largo de la evolución del country, en un viaje desde los sonidos espirituales afroamericanos y las notas de violín hasta sus mujeres pioneras, como en la colaboración de Linda Martell, y luego proyecta una visión de futuro.



Los dos primeros sencillos, “Texas Hold 'Em” y “16 Carriages”, habían sido lanzados en febrero durante el Super Bowl, la popular final del football americano en Estados Unidos.



El disco también incluye una interpretación de “Blackbird” de Los Beatles, escrita por Paul McCartney.



“Creo que ella hace una versión magnífica y refuerza el mensaje de los derechos civiles que me inspiró a escribir la canción en primer lugar”, dijo McCartney cuando salió el álbum.



Beyoncé ya había liderado la lista Billboard con los discos “Dangerously in Love” (2003), “B'Day” (2006), “I Am... Sasha Fierce” (2008), “4” (2011), “Beyonce” (2013), “Lemonade” (2016) y “Renaissance” (2022).



Las únicas mujeres que superan su marca son Swift, Barbra Streisand y Madonna, de acuerdo con Billboard.