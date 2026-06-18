Alberto Plaza regresa a Costa Rica con concierto filarmónico en Parque Viva

Los seguidores de Alberto Plaza tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de su música en Costa Rica. El artista chileno regresará al país para celebrar sus 40 años de carrera con un concierto especial acompañado por la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

La presentación se realizará el sábado 11 de julio en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en un formato sinfónico que reunirá algunas de las canciones más reconocidas de su repertorio.

Durante la velada, el público podrá escuchar temas como Aventurera, Fe, Bandido, Yo te seguiré y Ahora, interpretados con arreglos orquestales preparados especialmente para esta ocasión.





Bryce Poveda, director de Plus Entertainment, destacó que el espectáculo busca ofrecer una experiencia de alto nivel para los seguidores del cantautor.

Por su parte, el director de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, Marvin Araya, señaló que la agrupación trabaja en una propuesta musical que conservará la esencia de las composiciones de Plaza, con una sonoridad enriquecida por la fuerza de la orquesta.

Las entradas ya están disponibles mediante la plataforma Publitickets.

Precios de las entradas

Golden Circle (sectores 101, 102 y 103): ₡40.000.

Sector 400 (402, 403 y 404): ₡33.000.

Sector 500 (502, 503 y 504): ₡28.000.

Los montos incluyen cargos por servicio.

La organización informó que los interesados también pueden obtener más detalles a través de las redes sociales oficiales de Plus Entertainment.