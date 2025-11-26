Alajuela se prepara para un colorido Pasacalles previo a “Alajuela Brilla 2025”













La Municipalidad de Alajuela anunció la realización del tradicional Pasacalles de Alajuela Brilla 2025, este sábado 6 de diciembre, a partir de las 2:00 p.m., como antesala al esperado desfile nocturno programado para las 6:00 p.m. y que será transmitido por Teletica, Canal 7, y Teletica.com.

El recorrido contará con la participación de 24 bandas musicales, nueve agrupaciones artísticas, una carroza temática del Instituto de Alajuela y un gran cierre a cargo de Dos Pinos, que llenarán de música, ritmo y alegría las principales calles del cantón central.

La ruta oficial será la Calle Ancha, la misma que se utilizará para el desfile nocturno. Según la organización, se espera la asistencia de más de 10 mil personas, quienes podrán disfrutar de un ambiente festivo, seguro y lleno de talento nacional.

Rutas pasacalles y desfile "Alajuela Brilla"

La actividad busca fomentar la convivencia ciudadana, el disfrute de los espacios públicos y el reconocimiento al trabajo artístico y cultural de las agrupaciones participantes, que con su entusiasmo darán vida al espíritu navideño.

La Municipalidad de Alajuela informó que los cierres viales iniciarán el viernes 5 de diciembre a las 7:00 p.m., por lo que recomienda a la ciudadanía tomar previsiones y mantenerse informada a través de los canales oficiales:

Facebook: Municipalidad de Alajuela

Municipalidad de Alajuela Instagram: @munialajuela Cierre de carreteras

En cuanto a la logística, la organizadora Verónica Vado explicó a Teletica.com que la ruta tendrá una extensión aproximada de 2,9 kilómetros y estará acondicionada para recibir a la gran cantidad de asistentes.

Además, se contará con un robusto operativo de seguridad integrado por 170 oficiales de policía municipal y fuerza pública, cinco oficiales de seguridad privada y diez oficiales de tránsito, junto con el apoyo de bomberos, personal del Seguro Social y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

El Pasacalles de Alajuela Brilla marcará el inicio de una jornada cargada de música, tradición y alegría, en la que la comunidad alajuelense celebrará unida la llegada de la Navidad.

