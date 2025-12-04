Alajuela Brilla 2025: Entérese de los cierres de calles y medidas de seguridad

Alajuela se prepara para brillar con su festival navideño Alajuela Brilla, que este sábado 6 de diciembre celebra su segunda edición con una agenda pensada para toda la familia.

La actividad inicia a las 2 p. m. con un pasacalles que recorrerá la Tropicana, Plaza Real, la zona del estadio Alejandro Morera Soto y la urbanización Meza, conocida en la ciudad como la calle ancha.

A partir de las 6 p. m. comienza oficialmente el festival, que se espera finalice cerca de las 10 p. m., según explicó el alcalde de Alajuela, Roberto Thompson Chacón, en entrevista con Teletica.com.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, el gobierno local ha coordinado los cierres de calles con el comercio local y el transporte público, y recomienda a los visitantes planear su llegada con anticipación.

​“A partir del sábado a mediodía estarán los cierres completos. Recomendamos llegar temprano y aprovechar los parqueos internos que permanecerán abiertos, así como rutas alternas para quienes se trasladen en transporte público”, señaló Thompson.

​Cierre de calles

La Municipalidad de Alajuela ha coordinado los cierres de calles para garantizar la seguridad y el flujo del festival. Desde el sábado al mediodía, quedarán cerradas las vías que comprenden el recorrido del pasacalles, desde la Tropicana hasta Plaza Real, pasando por la zona del estadio Morera Soto y la calle ancha.

Las autoridades recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas y aprovechar los parqueos internos que permanecerán abiertos para facilitar la llegada y salida de los visitantes, así como planificar sus traslados en transporte público.

El festival de este año trae una ampliación notable en cantidad y tamaño de las carrozas, pasando de algunas pequeñas y una grande en la edición anterior a un conjunto mucho más vistoso.

​“El año pasado tuvimos una carroza muy grande de la Municipalidad. Este año va a ser más grande, y teníamos carrozas más pequeñitas. Esta vez vamos a hacer más del doble”, afirmó el alcalde.

Entre las carrozas destacadas se encuentra la del Centro de Enseñanza Especial de Alajuela, apoyada por una empresa privada que financió su construcción.

Thompson explicó que “hay un empresario privado que decidió hacer esta donación, creer en este proyecto. Esa carroza no tendrá emblemas comerciales, fue sencillamente un aporte para la comunidad”.





Además de las carrozas, la segunda edición contará con participación de centros educativos, bandas comunales y artistas locales, reforzando el carácter familiar y cultural del festival. El alcalde destacó la importancia de la actividad para fortalecer la identidad y la unión de la ciudad:

“Queremos que siempre esté brillando y siempre haya actividades para unir a la familia, sobre todo en tiempos complejos en donde se necesita reflexionar sobre la importancia de la familia, de la unión y del disfrute de los niños y adultos mayores”.

El evento contará con 320 efectivos de seguridad, entre Fuerza Pública, Policía Municipal y seguridad privada, además de puestos de atención de Cruz Roja, para garantizar que las familias disfruten sin contratiempos.