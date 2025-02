Al ritmo de Gwen Stefani y Sublime: Así cerró el primer fin de semana de PicNic

Una mezcla de fiesta, un cálido ambiente y música para todos los gustos. Así se puede resumir la primera fecha de PicNic Fest 2025.

Las puertas del Centro de Eventos Pedregal abrieron a la 1 p.m., para recibir a miles de ticos y extranjeros con el décimo aniversario de este festival, que es el más grande de Centroamérica.

La organización del festival, a cargo de Jogo, sorprendió al público con un lineup de primer nivel. Los artistas más destacados de esta primera fecha fueron Gwen Stefani, Sublime, Fonseca, Cypress Hill, Paulo Londra y Sech.

Uno de los primeros artistas nacionales en presentarse fue el limonense Toledo, quien con El Sarpe y En el Bar cautivó a los presentes y los puso a bailar.

Toledo salió en tarima principal a eso de las 2:30 p.m. ​Su presentación se extendió por más de 40 minutos.

El show continuó con Kapo, Beele y Soja. Mientras el sol empezaba a caer, los miles de fanáticos presentes disfrutaban del ambiente y de la mezcla de géneros musicales: tropical, reguetón, pop y rock, por mencionar algunos.

Kapo fue el cuarto artista en presentarse en la tarima principal, 'Stage Picnic'. ​

A las 5 p.m. salió a Stage Jogo la banda venezolana Rawayana, con grandes éxitos como Brindo, Dame un Break y Veneka. Simultáneamente, "la nena de Argentina", María Becerra, llenó de reguetón la tarima principal del festival. Su presentación se extendió por casi 50 minutos, para darle paso al colombiano Fonseca, quien enamoró a los presentes con Te mando flores, Eres mi sueño, Arroyito y Qué suerte tenerte, su último éxito.

​A las 6:30 p.m. salió Cypress Hill, seguido la banda estadounidense Sublime, quienes deleitaron a su audiencia con Caress Me Down, canción que dedicaron a Costa Rica. Esta agrupación tenía 12 años de no presentarse en el país. Los músicos también tocaron Santería y What I Got.

Simultáneamente en Stage Picnic se presentaba Sech. Con 911, Otro trago y Falsas Promesas, el panameño de 31 años llenó el ambiente de reguetón y despecho. Una hora después, a eso de las 8:05 p.m. llenó uno de los momentos más esperados de la noche: la presentación del argentino Paulo Londra.

Londra salió a escena con las canciones más reconocidas de su discografía: Adán y Eva, Nena Maldición, Tal Vez y Por Eso Vine. En múltiples ocasiones el intérprete de Solo pienso en ti se dirigió a los ticos y agradeció estar en Costa Rica en un festival tan relevante.

El argentino llegó al país el pasado viernes y previo a su presentación en PicNic visitó el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Liga Deportiva Alajuelense, para "mejenguear".

La tarima principal cerró con broche de oro con la presentación de Gwen Stefani. Adrián Gutiérrez, director de Jogo, confesó a Teletica.com que traer a la estadounidense fue un trabajo de más de tres años de negociaciones.

Los fanáticos de Stefani se cuestionaron por semanas si cantaría los éxitos de No Doubt. La artista de 55 años accedió a la petición de sus seguidores Just a Girl. También entonó canciones de su carrera como solista, como Rich Girl, The Sweet Escape y Cool.

La noche terminó con la presentación de Dei V, Nicki Nicole, In Betwin y Toledo, con su segunda presentación del día. A eso de la 1:40 a.m. finalizó el primer fin de semana de PicNic.

Recuerde que todavía quedan entradas para el segundo fin de semana del festival, a través de eticket.cr.