Al ritmo de 'Es la boa', Sonora Santanera promete una gira especial para las madres ticas

La Sonora Santanera volverá a Costa Rica en agosto para continuar una tradición que suma 26 años consecutivos. La agrupación mexicana llegará con una gira dedicada a las madres costarricenses y con un repertorio que incluirá sus canciones más conocidas, además de nuevas propuestas.

Antonio Méndez, trompetista de la agrupación, aseguró a Teletica.com que su vínculo con Costa Rica va mucho más atrás. El músico suma 52 años de visitas al país y también 52 años como integrante de la Sonora Santanera.

​“Son estos 26 años ininterrumpidos, pero anteriormente, de la primera vez que yo recuerdo haber venido, ya data de 52 años de estar viniendo a este hermoso país”, comentó Méndez.

El trompetista recordó sus primeras visitas a Costa Rica y mencionó varios antiguos salones de baile que marcaron sus presentaciones. Entre ellos citó La Galera, Los Higuerones, El Versalles y Los Molinos, en Cartago.

Para Méndez, esos lugares forman parte de una memoria especial que también construyó con el público costarricense.

​“Quiero enviar mi más sentido reconocimiento de amistad a todos mis amigos que hemos dejado aquí de tantas y tantas generaciones y que nos han recibido con los brazos abiertos”, expresó.

La música que conecta generaciones

Arturo Ortiz, integrante de la agrupación, destacó el vínculo que la Sonora Santanera mantiene con el público costarricense. Para él, la música es la principal razón de la conexión que existe con los seguidores.

​“La música es una magia que cuando mi compañero Antonio Méndez marca el tiempo de 'La Boa' y entran las trompetas, la gente inmediatamente nos identifica”, afirmó.

El músico aseguró que la agrupación selecciona sus repertorios con base en los temas que más recuerda el público.

La Sonora Santanera mantiene en sus presentaciones canciones como La Boa, El Mudo, Luces de Nueva York, Bomboro Quiñá Quiñá, Perfume de Gardenias y Amor de Cabaret.

Méndez también adelantó que la agrupación prepara un repertorio muy especial. El contenido será una sorpresa para los asistentes.

​“Estamos haciendo un reconocimiento para todos los artistas y músicos nacionales que tienen un talento grandísimo”, señaló.

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Una nueva canción llegará al repertorio

La agrupación también promociona Arroz con Mambo, una colaboración realizada con músicos cubanos.

Méndez explicó que el proyecto nació como una colaboración entre amigos. La respuesta del público superó las expectativas de la agrupación.

El trompetista confirmó que la canción formará parte de las presentaciones en Costa Rica.

​“Prácticamente en vivo, lo vamos a estrenar aquí en Costa Rica”, adelantó.

Dos noches junto a Los Tenores

La gira tendrá dos presentaciones especiales en el Teatro Popular Melico Salazar. Los conciertos serán el 14 y 15 de agosto.

La Sonora Santanera compartirá escenario con Los Tenores. El grupo costarricense celebrará sus 10 años de trayectoria y participará en una fusión musical con la agrupación mexicana.

Ortiz calificó la colaboración como un honor y destacó el talento de los artistas costarricenses.

“Para nosotros es un honor siempre trabajar con gente de aquí de Costa Rica. Son gente muy talentosa y también ellos nos quieren mucho”, manifestó. Ortiz explicó que el principal objetivo de la gira es rendir homenaje a las madres costarricenses.

El músico invitó a las familias a compartir los conciertos y llevar a sus madres a bailar.

​“Después de tantos años de venir aquí, es como llegar a nuestra propia casa, a nuestro propio país”, afirmó.

La agrupación inició su relación con Costa Rica hace décadas y mantiene una presencia ininterrumpida durante las celebraciones del Día de la Madre desde hace 26 años.

​“Lo que me gusta de aquí de Costa Rica es el público. Es un público muy ordenado. Yo nunca he visto aquí un conflicto, un pleito, un problema”, dijo.

El músico aseguró que la agrupación guarda un recuerdo especial del país por la calidez de su gente, la comida y los paisajes.

Estas son las fechas de la gira:

Jueves 13 de agosto: Los Alegrísimos, Pital de San Carlos, 8 p. m.

Los Alegrísimos, Pital de San Carlos, 8 p. m. Viernes 14 de agosto: El Potrero, San José, 7 p. m.

El Potrero, San José, 7 p. m. Viernes 14 de agosto: Teatro Popular Melico Salazar, San José, 8 p. m., junto a Los Tenores.

Teatro Popular Melico Salazar, San José, 8 p. m., junto a Los Tenores. Sábado 15 de agosto: Plaza Roosevelt, San Pedro, 1 p. m.

Plaza Roosevelt, San Pedro, 1 p. m. Sábado 15 de agosto: Teatro Popular Melico Salazar, San José, 7 p. m., junto a Los Tenores.

Teatro Popular Melico Salazar, San José, 7 p. m., junto a Los Tenores. Sábado 15 de agosto: Salón Cascada de Fuego, Patarrá de Desamparados, 8 p. m.

Salón Cascada de Fuego, Patarrá de Desamparados, 8 p. m. Domingo 16 de agosto: Hotel San José Palacio, San Antonio de Belén, 1 p. m.

Hotel San José Palacio, San Antonio de Belén, 1 p. m. Domingo 16 de agosto: Parque Central de Heredia, 6 p. m.

Parque Central de Heredia, 6 p. m. Domingo 16 de agosto: Centro de Eventos Pedregal, 8 p. m., con el evento Mamá en Familia.

Las entradas para las funciones del Teatro Popular Melico Salazar están disponibles mediante eticket.cr. El evento Mamá en Familia tendrá entrada gratuita y contará con promociones de Radio Omega y patrocinadores.



