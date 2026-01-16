Al estilo de Fórmula 1: así es el sistema de Teletica para medir tiempos de barrileras

El tradicional deporte de las barrileras en Costa Rica da un salto tecnológico gracias a un sistema desarrollado por Teletica, que permite medir los tiempos de cada competidora de manera precisa, al estilo de la Fórmula 1.

​“Lo que se pretendía era poder llevar los tiempos no solamente del total de la carrera, sino también los tiempos entre cada barril”, explicó Michael Fernández Carballo, jefe de Tecnología e Información del canal. “A nivel gráfico, lo que se presenta hoy en día es que el mejor tiempo está en la parte de arriba, con cada uno de los tiempos entre cada barril, y en la parte de abajo la barrilera que está corriendo. Así las personas pueden comparar esos tiempos y saber si le va a ganar o si estará cerca”.

El proyecto, que inició para la temporada de toros de fin de año 2025-2026, involucró a varios departamentos del canal, desde Tecnología hasta Artes Visuales y Producción.

Fernández destacó que el software desarrollado captura los tiempos de cada tramo de la carrera de forma automática mediante un sistema de láser, garantizando precisión y evitando la manipulación humana.

“Todo eso sale solito con el software, entonces no hay manipulación humana, eso es importante, para garantizar que todos los tiempos se den de acuerdo al cronómetro y a los láseres”, aseguró.

Además de los tiempos, desde el Verano Toreado el sistema permite calcular la velocidad máxima de cada caballo entre los barriles, información que este año ya es visible para los comentaristas durante la transmisión.

“Tenemos los tiempos en segundos y la distancia entre cada barril, así calculamos la velocidad máxima alcanzada entre cada uno de los barriles, y se muestra en pantalla para que el televidente pueda ver ese dato original en kilómetros por hora”, detalló Fernández.

Por su parte, Marvin Hidalgo, encargado de los concursos de barrileras en Teletica y parte del elenco, destacó la utilidad de esta tecnología tanto para televidentes como para las competidoras.

​“El televidente puede ir comparando los lapsos de tiempo a cada barril de la competidora que va ganando y la que está compitiendo, y para las mismas barrileras es muy útil”, explicó.

¿Cómo surgió la idea?

La iniciativa nació hace aproximadamente año y medio, impulsada por la producción de Toros Teletica y el interés de innovar en las transmisiones. Según Hidalgo, la inspiración vino directamente del automovilismo.

“Don Carlos Amador, amante de la Fórmula 1, dijo: ¿por qué no podemos medir no solamente el tiempo final de la barrilera, sino cuánto tarda en llegar a cada barril?”, relató Hidalgo. “Ahí fue cuando nos reunimos con Michael Fernández y varios departamentos del canal para buscar la manera de hacerlo posible”.

A partir de esa idea, el área de Tecnología desarrolló un software que se comunica con un sistema de láser instalado en el redondel.

​“Desarrollamos una tecnología que captura automáticamente los tiempos de cada tramo de la carrera y los procesa para mostrarlos en televisión en tiempo real”, explicó Fernández.

Para Hidalgo, el valor del sistema va más allá del espectáculo.

​“Para las barrileras es muy útil, porque les permite reconocer dónde están sus fortalezas y debilidades, si es en los giros o en las rectas, y hasta qué caballos son más rápidos”, señaló.

Ambos coinciden en que se trata de una innovación que marca diferencia en las transmisiones deportivas del país.

“Nunca he visto que este tipo de tecnología se utilice a nivel televisivo, ni siquiera en las finales mundiales de rodeo”, afirmó Hidalgo.

Con este avance, Toros Teletica apuesta por una experiencia más dinámica, informativa y competitiva, llevando el deporte de las barrileras a un nivel técnico nunca antes visto en la televisión nacional.