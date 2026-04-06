Aitana lanza indirecta sobre su ruptura con Sebastian Yatra durante concierto de Rosalía

La artista española Aitana se convirtió en una de las grandes sorpresas del tercer concierto de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid, donde ambas protagonizaron un momento que rápidamente captó la atención del público y la prensa.



Durante su aparición en el llamado “confesionario” del show, Aitana compartió detalles sobre una expareja con la que terminó su relación justo antes de cumplir un año. Aunque evitó mencionar nombres, sus declaraciones apuntaron claramente al cantante colombiano Sebastián Yatra.



“Todo iba muy bien, pero cuando íbamos a cumplir un año se acabó”, relató la intérprete de Superestrella. Según contó, su entonces pareja le confesó que, al pasar ese tiempo, le resultaba difícil mantenerse fiel.

​“Me dijo que después del año podría llegar a ser infiel, y yo pensé: al menos es sincero. Pero yo no quiero una relación así”, expresó.

El intercambio continuó con comentarios entre ambas artistas, donde Rosalía incluso hizo una referencia indirecta a Rauw Alejandro, en medio de una conversación que combinó humor y reflexiones personales.



Tras finalizar el espectáculo, Aitana fue consultada por periodistas de medios internacionales sobre si sus palabras podrían incomodar a Yatra. Con una sonrisa, respondió: “Pero si yo no dije nada… lo dijo él”.



El episodio, ocurrido ante miles de asistentes en Madrid, generó conversación en redes sociales y reavivó el interés por la mediática relación entre ambos artistas, que incluso tuvo una segunda oportunidad en 2024.







