Aislinn Derbez confirma muerte de su madre y revela de qué murió

La actriz y locutora de doblaje Gabriela Castrejón Michel, madre de Aislinn Derbez y exesposa de Eugenio Derbez, falleció a causa de un infarto.

Así lo confirmó su hija mayor este martes por medio de Instagram y pidió respeto mientras atraviesa el duelo.



En un mensaje compartido en sus historias de Instagram la noche del 24 de noviembre, Aislinn expresó:

​"Agradezco de corazón las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto". Añadió que necesita vivir su duelo en paz, junto a su familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor.

Hasta el momento, Michelle y Chiara Aguilera, medias hermanas de Aislinn, así como su viudo Jorge Alberto Aguilera, no han emitido declaraciones públicas.



Gabriela Castrejón Michel destacó en la actuación y el doblaje en México. Fue asistente de dirección en el programa En Familia con Chabelo en la década de 1980, donde conoció a Eugenio Derbez.

Su carrera se centró principalmente en el doblaje, dando voz a personajes como Samantha Jones en Sex and the City, Primavera en La bella durmiente, Reina Clarion en Tinker Bell, Madame Leota en La mansión embrujada, además de participar en producciones como Lost, Juego de Gemelas, Castle, Devious Maids, Santa Cláusula 2 y Neon Genesis Evangelion.



Se casó con Eugenio Derbez a mediados de los años 80, pero se separaron en 1987 tras el nacimiento de Aislinn. Posteriormente, contrajo matrimonio con Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo a Michelle y Chiara.





