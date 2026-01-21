Air Supply celebra 50 años de carrera en Costa Rica: vea aquí el precio de los boletos

Air Supply conmemorará sus 50 años de carrera artística con un concierto especial el próximo 10 de marzo en Parque Viva, donde interpretará los temas más representativos de su trayectoria, en una noche dedicada a los clásicos del pop romántico.



El espectáculo ofrecerá un recorrido musical por cinco décadas de historia, con canciones que se convirtieron en himnos y que marcaron a distintas generaciones alrededor del mundo.





Las entradas ya están disponibles a través del sitio web www.smarticket.net. Todos los precios incluyen cargos por servicio y se dividen en las siguientes localidades:

​Zona 500: $66.

Zona 500 Premium: $84.

Zona 400: $96.

Zona 400 Premium: $120.

Golden Circle 101 y 103: $144.

Golden Circle 102: $180.

La producción del evento estará a cargo de Arceyut Producciones, empresa que promete una experiencia de alto nivel técnico y artístico para el público costarricense.



