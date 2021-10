Agricultor logró participar en QQSM: “Estaba en mi lista de 10 cosas por hacer antes de morir”

Un agricultor vecino de Santa Teresita de Turrialba logró cumplir uno de sus grandes sueños: participar en el programa ¿Quién quiere ser millonario?” (QQSM) de su Teletica, Canal 7.



Don Eugenio Alessandro Cavallini fue el segundo participante de la entrega número 23, emitida este martes, y se llevó 2 millones de colones.

Para Alessandro, su conocimiento se debe a la buena lectura y observación.

“Mi conocimiento viene de la lectura y la observación de muchos sucesos que ocurren, así como ver documentales, periódicos. Me gusta cultivar la mente”, relató el turrialbeño.

Don Eugenio vive en su finca, dentro de una cabaña sin luz, teléfono ni televisión, rodeado de la naturaleza.

“Vivo en un rancho sin paredes, solo está cerrada el área del dormitorio de los coyotes, serpientes, manigordo y cuestiones así. Son lindos atractivos”, concluyó el participante.

La pregunta 10 en la que decidió retirarse el jugador fue:

En el fútbol femenino, ¿cuál equipo europeo ha conquistado 5 ligas de campeonas consecutivas?

A: Olympique de Lyon (Respuesta correcta)

B: Arsenal WFC

C: Paris Saint-Germain

D: FC Barcelona

Primera participante

Verónica Solís de 25 años fue la primera concursante y se retiró con millón y medio de colones.

“El no conocer a lo que me enfrento me pone nerviosa, he leído muchos libros de niña y he visto muchos documentales. Aprendiendo de una forma diferente siempre se obtiene conocimiento”, dijo esta vecina de Coronado.