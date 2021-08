Agencia de modelaje de Kendall Jenner buscará talentos en Costa Rica

Casting The Atlantic reunirá entre el 19 y el 23 de octubre, en Avenida Escazú, al mejor talento de modelaje en Centroamérica y las islas del Caribe para presentarse ante reconocidas agencias internacionales.

El evento contará con la participación de un grupo de cazatalentos, entre ellos Iris Minier, scout global de Elite Model Management, quien representa a modelos como Kendall Jenner y Naomi Campbell.

“Costa Rica y Centroamérica son un semillero de talento humano. Casting The Atlantic es una oportunidad para visibilizar la región entre los líderes de la industria internacional y abrir un espacio para generar empleos", indicó Rob Chamaeleo, director de Casting The Atlantic.

Junto a Minier de Elite, representantes de otras nueve agencias estarán en el país Entre ellos, destaca la scout de West Management de Tokio y Six Wolves de Los Ángeles, quien castea talentos para producciones de Lady Gaga y Beyoncé.

Además, Civiles de Argentina, Munich Models de Alemania, Wanted-Bang de México y Soul Artist de New York.

“En Casting The Atlantic buscamos facilitar el puente para que modelos de la región puedan trabajar a lo largo de América, Europa y Asia. Esto no solo mediante la creación del espacio para que se presenten ante los cazatalentos de las principales agencias del mundo, sino también enlazando nuestros países sobre un mismo objetivo: el crecimiento en colectivo”, amplió Mauricio Cantillo, productor general de Casting The Atlantic.