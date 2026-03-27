AfterSun Music Fest: todo lo que debe saber antes del festival de rock este fin de semana

El AfterSun Music Fest: Rock Edition se perfila como uno de los eventos más ambiciosos para la escena del rock en Costa Rica. A pocos días de su realización, su organizador, Edgar Carmona, conversó sobre los detalles clave que el público debe conocer antes de asistir.

El festival se llevará a cabo el 28 y 29 de marzo en el Nebula Center, en Heredia, con una propuesta que combina bandas internacionales, talento nacional y una experiencia tipo festival.

Según explicó Carmona, la idea surgió en agosto de 2025, inicialmente como un concierto puntual.

“Arrancó con una fecha de Kabrones, luego se sumó Tierra Santa y empezaron a aparecer más bandas disponibles en esa misma semana. Ahí fue cuando decidimos convertirlo en un festival”, comentó a Teletica.com.

Lo que comenzó como un evento más pequeño terminó evolucionando en una producción de mayor escala, con dos días de música y múltiples experiencias para el público.

Expectativa y respuesta del público

La recepción ha sido positiva, especialmente porque, según el organizador, no existe en el país un festival de rock de este tipo.

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“Aquí hay conciertos de rock, pero no un festival que abarque tantas bandas y géneros. La gente al inicio estaba incrédula, pero en el último mes la venta ha crecido todos los días”, señaló.

Hasta el momento, se han vendido alrededor de 1.200 entradas y se espera una asistencia de entre 1.500 y 2.000 personas.

El cartel incluye agrupaciones internacionales como Kabrones, Tierra Santa, Fabio Lione y Symphony X, junto a bandas nacionales como Nautilus, Laberinto de Reyes, Ancient Strangers, Clamores, Eye of Fate y Fractal Sun.

La programación contempla hasta 12 horas de música en vivo por día, distribuidas en dos escenarios: uno al aire libre y otro bajo techo.

Horarios y accesos

Sábado: puertas abren a las 2:30 p.m. / conciertos desde las 4:00 p.m.



puertas abren a las 2:30 p.m. / conciertos desde las 4:00 p.m. Domingo: puertas abren a las 11:00 a.m. / conciertos desde el mediodía

El recinto contará con parqueo para entre 1.500 y 2.000 vehículos, con un costo de ₡5.000 por día.

Además, habrá acceso mediante transporte público y opciones de transporte privado organizadas desde distintos puntos del Gran Área Metropolitana.

Entradas y modalidades

El festival ofrece diferentes opciones:

VIP (₡55.000): acceso a ambos días + zona preferencial



acceso a ambos días + zona preferencial Entrada sábado: ₡30.000



₡30.000 Entrada domingo: ₡45.000

Las entradas están disponibles en la plataforma Passline y en tiendas Insomnio. Además el día del evento se venderán tiquetes en el recinto.

Más allá de la música, Carmona destacó que buscan replicar experiencias de festivales internacionales como Hellfest o Aftershock.

El evento contará con:

Zona gastronómica con más de 10 opciones

Espacios de descanso



Área de tatuajes



Venta de mercancía



Puntos de hidratación con agua gratuita

​“Queremos que la gente viva un festival completo, no solo conciertos. Es un formato 360”, explicó.

El organizador aseguró que esta primera edición busca sentar las bases para futuras entregas.

“La idea es que en 2027 tengamos un festival más robusto. Este es el paso inicial”, indicó.

Incluso adelantó que uno de sus sueños como productor es traer bandas de gran calibre como Tool en próximas ediciones.

Carmona considera que el AfterSun Music Fest representa una oportunidad para consolidar un espacio dedicado al rock en el país.

“Es un evento histórico dentro del género en Costa Rica. Difícilmente se repita un 'line-up' así en el corto plazo”, afirmó.

Con una combinación de artistas internacionales, talento nacional y una experiencia integral, el festival busca posicionarse como una nueva referencia en la agenda musical del país.