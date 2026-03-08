Adriana Durán anuncia que será abuela

La reconocida periodista Adriana Durán publicó este domingo que será abuela, al mismo tiempo que acompañó el anuncio con la foto de uno de sus hijos y su pareja.

La publicación lo hizo en su red social de Facebook, acompañado de un emotivo mensaje.

"Un maravilloso regalo de Dios y de la vida es multiplicar el amor…Desde ya la espero con la mayor ilusión y el deseo de ser la mejor abuelita del mundo", dice el posteo.



La publicación generó reacciones de alegria y felicitaciones de parte de sus seguidores.

Durán es actualmente periodista de la Federación Costarricense de Fútbol. Durante muchos años destacó como reportera deportiva y también como presentadora en el programa Buen día.