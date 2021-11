Adrián Méndez regresó a Teletica Radio: "Me volvió el alma al cuerpo"

El periodista deportivo, Adrián Méndez, regresó este lunes 1° de noviembre a Teletica Radio, luego de siete meses de ausencia por complicaciones relacionadas con el COVID-19 y su posterior proceso de recuperación.

Méndez fue internado en el Hospital Max Peralta de Cartago el pasado 8 de abril, donde permaneció hasta el 31 de mayo. Tras su egreso del centro médico, estuvo los meses siguientes en su casa recuperándose de la enfermedad.

“Me siento súper feliz, me sentía raro en la casa sin poder hacer nada, solo con las terapias. Hoy me volvió el alma al cuerpo porque deseaba muchísimo volver a incorporarme y hacer lo que más me gusta hacer en la vida", comentó el comunicador a Teletica.com.

Hoy se completó el elenco del programa deportivo de Teletica Radio.

Adrián cubre todo tipo de deportes, pero sus favoritos son el fútbol tradicional, el fútbol sala y el béisbol. Este lunes, con la reincorporación de Adrián, se completó el elenco del programa Teletica Deportes Radio (de lunes a viernes de 9 a. m. a 11 a. m. en 91.5 FM).

"Un milagro"

El periodista ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos y lo intubaron el 10 de abril. Hubo una noche en la que los médicos declararon "código dorado", eso significa que ya la medicina no podía hacer nada más para su recuperación y, si no se mejoraba en las próximas horas, debían de "desconectarlo"; pero ocurrió "un milagro de Dios" y la salud de Adrián empezó a mejorar: en mayo despertó del coma.