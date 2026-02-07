Adiós Cometa estrena "Un destello de luz" y consolida su etapa más íntima y madura

Entre la necesidad de huir y la decisión de quedarse, Adiós Cometa presenta Un destello de luz, su segundo álbum de estudio, una producción que nace del contraste y marca un momento de madurez artística para la banda costarricense.

El génesis de las canciones se dio en los ensayos de la agrupación y, poco a poco, fueron tomando forma hasta alcanzar lo que los músicos buscaban.

“Esta vez sentimos que todo tiene coherencia. Es un disco más oscuro, más pensado”, explicó Pablo Matamoros.

Mientras que Gabriel Piedra destaca que el trabajo resultó ser “una vista más hacia adentro”.

Un destello de luz es una representación de lo que es la banda a nivel sonoro: guitarras angulares, pasajes ambientales, distorsión contenida y un sonido crudo similar al de un concierto.





Editado por Spinda Records (España), Steadfast Records (EE. UU.) y Furia (Costa Rica), Un destello de luz estará disponible en digital, vinilo, CD y cassette desde el 29 de enero de 2026.

Para dar a conocer el trabajo, Adiós Cometa ya tiene fechas confirmadas en Latinoamérica y proyecta una gira por Europa en el segundo semestre del año.