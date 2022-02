Adiós a Scrat, la simpática y tierna ardilla de “La era del hielo”

Luego de que Disney lanzara hace unos días en el app Disney+ la película “La era del hielo: las aventuras de Buck”, niños y adultos se preguntaron, ¿y qué paso con Scrat?, la simpática y tímida ardilla prehistórica de la saga. Famosa por sus “slapsticks” donde hacía hasta lo imposible por conseguir su amada bellota.



Lamentablemente, su participación estrella en esta y futuras sagas de la “La era del hielo” llegó a su fin tras una batalla legal en los tribunales por los derechos de propiedad del personaje.

Este es el resultado de un conflicto que inició desde 2002 cuando la caricaturista estadounidense, Ivy Silberstein, presentó una demanda reclamando los derechos del personaje que ella creó.

La artista argumentó que ella se inspiró en su hijo para dibujar la ardilla y se lo presentó a Blue Sky, compañía animada subsidiaria de 20th Century Fox.

Fue en 2003 cuando un juez decidió que los derechos debían ser compartidos entre Fox y Silberstein.

Sin embargo, la caricaturista quedó inconforme con la resolución y apeló. Para el 2010 logró registrar su marca y hacer uso libre de ella.

Cuando Disney compró los estudios Fox en 2019 también heredó el conflicto y, 20 años después de que comenzó, la batalla legal parecer haber llegado a su fin con el veto total de la ardilla.

El pasado 28 de enero Blue Sky anunció que desistirá de una vez por todas en el uso de Scrat para futuras películas de la saga.