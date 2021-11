Adele rompe el silencio: habla sobre su divorcio y pérdida de peso

La cantante británica Adele rompió el silencio: habló sobre su pérdida de peso y su divorcio de Simon Konecki. Lo hizo en una entrevista con Oprah Winfrey, llamada 'Adele One Night Only'.

La intérprete de Hello no detalló las razones, pero se dio cuenta de que sería infeliz por siempre si no se separaba del padre de su hijo. Además, prefirió recordar los buenos tiempos con su expareja.

"Creo que Simon, probablemente, me salvó la vida, para ser totalmente sincera", confesó, al decir que la ayudó a manejar la fama.

Además, indicó que "apareció y era alguien tan estable... La persona más estable que había tenido en mi vida hasta aquel momento. Incluso ahora, le confiaría mi vida".

Adele, según la revista Glamour, reconoció que jamás pensó que no vería a su hijo todos los días, esto porque mantiene un acuerdo de custodia con su exesposo. El proceso de adaptación se vio reflejado en el tema Hold On, que escribió utilizando una frase que sus amigos le repetían constantemente para que no fuera tan dura consigo misma.

Pérdida de peso

Adele aseguró que la actividad física se volvió su "escape" ante esta situación. La artista bajó 40 kilos, ya que realizaba ejercicio con frecuencia. Según dijo, su intención no era bajar de peso, sino una terapia mental.

"Tuve unos ataques de ansiedad terribles después de dejar mi matrimonio. Me confundió mucho y me hizo sentir como si no tuviera ningún control sobre mi cuerpo. Me di cuenta de lo mucho que confiaba en la presencia de mi entrenador cuando me sentía tan perdida, pero también de que no tenía ninguna ansiedad cuando estaba en el gimnasio. Se convirtió en un momento para mí, y me daba una estructura para mis días cuando no tenía ningún plan", acotó la cantante.

Finalmente, aseguró que no le importa lo que la gente comenta sobre su cuerpo, porque siempre la han criticado por "ser demasiado gorda o demasiado delgada".

Adele anunció que su próximo sencillo, Hold On, estará disponible el próximo 19 de noviembre como parte de su nuevo álbum, 30.