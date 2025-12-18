Adán Chinchilla: de maquillista al ‘influencer’ que convirtió lo exótico en su sello
Más allá del humor y las expresiones exageradas, el maquillista y estilista costarricense ha construido una comunidad que conecta con su mensaje de esperanza, autenticidad y esfuerzo diario.
Cuando se apagan las cámaras y se cierran las redes sociales, el reconocido maquillista y creador de contenido, Adán Chinchilla, no se esconde detrás de ningún personaje.
“Un ser humano como todos, con sus pensares cotidianos, sus quehaceres y algunos días grises”, así se describe el estilista costarricense, cuya autenticidad se ha convertido en su principal sello ante el público.
Su historia comienza en una infancia que recuerda con cariño, marcada por la presencia constante de su madre.
“Mi infancia fue muy bonita, con mi madre siempre presente. Creo que de hecho tengo el carácter de fuerza y trabajo”, contó a Teletica.com.
La estética llegó a su vida desde temprano. Chinchilla asegura que su pasión nació con él.
“Creo que desde que nací, nací con esa habilidad, la creatividad, el hacer siempre las cosas más llamativas, más notorias, exóticas diría hoy por hoy”.
Su madre, costurera, influyó directamente en ese entorno creativo que lo rodeó desde niño. Aunque en algún momento pensó en estudiar Medicina, su destino cambió a los 18 años cuando emigró a Estados Unidos.
“Ahí tomó el rumbo mi vida por el estilismo, donde inicia mi carrera como 'shampoo boy'”.
Abrirse paso en el mundo de la televisión fue un proceso de constancia más que de suerte.
“Las cosas se fueron dando. El estar siempre trabajando, enfocado todos los días, una cosa llevó a la otra. Si te mantienes actualizado y con ganas de hacer las cosas lo mejor que puedas, siempre tendrás trabajo”, explicó.
Trabajar en Teletica fue un sueño largamente anhelado.
“Para mí, y los que me conocen de cerca, saben que trabajar para Televisora de Costa Rica siempre fue una meta que hoy veo cumplida. Siempre lo sentí y lo soñé”, recuerdó.
Actualmente, Adán tiene más de 66 mil seguidores en Instagram y en TikTok reúne 85 mil followers y 2 millones de likes.
Sin embargo, su camino no ha estado exento de caídas. Reconoce que ha tocado fondo en varias etapas de su vida y cuestiona la idea de que ese concepto se limite a las adicciones.
“A veces, solo relacionamos tocar fondo con drogas o alcohol y no es así. Podemos tocar fondo en temas laborales, en temas sentimentales”.
Uno de los episodios más duros fue cuando perdió sus ahorros en juegos de azar.
“Perdí prácticamente todos mis ahorros. Todos los extremos son malos y siempre podemos comenzar de nuevo. Cuando estás en el fondo, la única opción es subir, ya no hay más fondo”.
“La fe lo es todo. Crea en lo que usted crea: su sueño, su objetivo… crea con fe y lo verá. Si usted no se levanta a trabajar en sus objetivos y en sus metas, ¿cómo quiere que se le cumplan?”, ratificó.
Chinchilla también insiste en aprender de los errores.
“Debemos aprender de nuestras equivocaciones, si no aprendemos algo de ellas se nos van a repetir una y otra vez. Ahí está el secreto, en aprender algo de lo que me pasa a diario y convertirlo en leña para mi propia hoguera”, agregó.
El personaje cercano y alegre que hoy conecta con miles nació sin planificación.
“Un día de la nada me conecté e inicié un en vivo y se dio”, relató.
Desde el primer momento sintió el cariño del público. Algunas expresiones exageradas forman parte del personaje digital, pero marca una línea clara: “Adán exótico es un personaje. Adán Chinchilla es mi verdadero yo”.
En su vida profesional, esa diferencia es clave. Explica que en su salón necesita concentración absoluta.
“Prefiero estar solo con el cliente y yo, porque si hay más personas alrededor no me dejan concentrarme al 100”.
El público se identifica con su manera de ver la vida.
“La vida hay que tomársela con humor, con alegría… al final es un ratito. Imagínate pasarlo amargado y triste. De eso se trata Adán exótico, ver la vida exóticamente”.
A quienes atraviesan momentos difíciles, les deja un mensaje directo y sencillo.
“Es normal lo que estamos pasando hoy, es normal. Todo pasa”.Su consejo es claro: “Sonría, hágalo aunque le parezca extraño… si respiramos, hay esperanza”.
En esta etapa, sus sueños miran más allá de lo terrenal.
“Mi sueño más anhelado en este momento es conocer Tierra Santa”, confiesa, y añade que su preparación es espiritual. “Prepararme para conocer al Rey de Reyes. No soy un ser humano perfecto, pero soy muy lleno de muchas cosas hermosas”, mencionó.
Finalmente, reconoce a sus padres como sus principales pilares.
“Gracias a mis padres soy quien soy”, dice, convencido de que la experiencia y el aprendizaje lo han llevado a proyectarse como “una persona muy profesional, llena de sabiduría y agradecida con la vida, pero principalmente con Dios”, concluyó.