Adán Chinchilla: de maquillista al ‘influencer’ que convirtió lo exótico en su sello

Cuando se apagan las cámaras y se cierran las redes sociales, el reconocido maquillista y creador de contenido, Adán Chinchilla, no se esconde detrás de ningún personaje.

​“Un ser humano como todos, con sus pensares cotidianos, sus quehaceres y algunos días grises”, así se describe el estilista costarricense, cuya autenticidad se ha convertido en su principal sello ante el público.

Su historia comienza en una infancia que recuerda con cariño, marcada por la presencia constante de su madre.

​“Mi infancia fue muy bonita, con mi madre siempre presente. Creo que de hecho tengo el carácter de fuerza y trabajo”, contó a Teletica.com.

La estética llegó a su vida desde temprano. Chinchilla asegura que su pasión nació con él.

​“Creo que desde que nací, nací con esa habilidad, la creatividad, el hacer siempre las cosas más llamativas, más notorias, exóticas diría hoy por hoy”.

Su madre, costurera, influyó directamente en ese entorno creativo que lo rodeó desde niño. Aunque en algún momento pensó en estudiar Medicina, su destino cambió a los 18 años cuando emigró a Estados Unidos.

​“Ahí tomó el rumbo mi vida por el estilismo, donde inicia mi carrera como 'shampoo boy'”.

Abrirse paso en el mundo de la televisión fue un proceso de constancia más que de suerte.

​“Las cosas se fueron dando. El estar siempre trabajando, enfocado todos los días, una cosa llevó a la otra. Si te mantienes actualizado y con ganas de hacer las cosas lo mejor que puedas, siempre tendrás trabajo”, explicó.

Trabajar en Teletica fue un sueño largamente anhelado.

​“Para mí, y los que me conocen de cerca, saben que trabajar para Televisora de Costa Rica siempre fue una meta que hoy veo cumplida. Siempre lo sentí y lo soñé”, recuerdó.

Adán Chinchilla tiene nueve años de trabajar en Teletica.

Actualmente, Adán tiene más de 66 mil seguidores en Instagram y en TikTok reúne 85 mil followers y 2 millones de likes.

Sin embargo, su camino no ha estado exento de caídas. Reconoce que ha tocado fondo en varias etapas de su vida y cuestiona la idea de que ese concepto se limite a las adicciones.

​ “A veces, solo relacionamos tocar fondo con drogas o alcohol y no es así. Podemos tocar fondo en temas laborales, en temas sentimentales”.

Uno de los episodios más duros fue cuando perdió sus ahorros en juegos de azar.

​ “Perdí prácticamente todos mis ahorros. Todos los extremos son malos y siempre podemos comenzar de nuevo. Cuando estás en el fondo, la única opción es subir, ya no hay más fondo”.

Para él, el verdadero reto es aplicar lo aprendido: “Lo importante es practicarlas”.

Chinchilla también ha sido transformista: una pasión que le permite explorar el maquillaje y el estilismo.

En su proceso de reconstrucción, la fe se convirtió en pilar fundamental.





​“La fe lo es todo. Crea en lo que usted crea: su sueño, su objetivo… crea con fe y lo verá. Si usted no se levanta a trabajar en sus objetivos y en sus metas, ¿cómo quiere que se le cumplan?”, ratificó.