Adal Ramones vuelve a Costa Rica después de 10 años: esto es lo que trae en su nueva propuesta

Después de una década sin presentaciones en territorio nacional, Adal Ramones anunció su regreso a Costa Rica con su monólogo Viajando sin maleta, una propuesta que mezcla comedia, reflexión y experiencias personales.

El espectáculo se realizará el 30 de mayo a las 7:00 p. m. en el Centro Internacional de Convenciones ANDE, ubicado en San Antonio de Belén. Las entradas estarán disponibles mediante la plataforma Publitickets, con precios que parten desde los ₡30.000, monto que ya incluye impuestos y cargos por servicio.

La producción del evento manifestó su expectativa ante el regreso del artista, al destacar que Costa Rica ha sido históricamente una plaza importante para sus presentaciones, lo que anticipa una alta demanda de boletos.

En este monólogo, Adal Ramones ofrece una mirada humorística y cercana sobre distintas etapas de la vida adulta, abordando temas como el matrimonio, la crianza de los hijos, las relaciones pasadas, el impacto de la tecnología, la inteligencia artificial y los cambios en la comunicación.

A través de anécdotas personales y observaciones generacionales, el comediante plantea cómo las dinámicas cotidianas han evolucionado, desde las largas llamadas telefónicas hasta las interacciones digitales inmediatas, en un contexto donde la inmediatez domina la vida diaria.

El espectáculo propone una reflexión entre risas: aprender a simplificar la vida y dejar atrás cargas innecesarias, en una sociedad cada vez más acelerada.

La velada promete ser un espacio para el entretenimiento y la identificación, con un mensaje claro: vivir con menos peso puede ser el verdadero lujo en la actualidad.



