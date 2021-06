Actriz Lisa Banes muere tras ser atropellada por un vehículo de dos ruedas

La actriz estadounidense, Lisa Banes, conocida sobre todo por su rol en la película "Perdida", murió 10 días después de ser atropellada por un vehículo de dos ruedas en Manhattan, informó el martes un portavoz de la policía de Nueva York.



Lisa Banes, de 65 años, fue declarada muerta el lunes en el hospital tras el accidente ocurrido el 4 de junio cerca del Lincoln Center, precisó el portavoz a la AFP. No pudo precisar si el vehículo era una moto ligera, una bicicleta eléctrica o un monopatín.



Cruzaba la calle cuando fue atropellada por un conductor que no respetó el semáforo en rojo y se dio a la fuga. La actriz sufrió un traumatismo de cráneo.



Una investigación está en curso pero no se han realizado arrestos, señaló el portavoz.



"Tenemos el corazón destrozado por la muerte trágica y sin sentido de Lisa. Era una mujer de espíritu animado, llena de amabilidad y generosidad y dedicada a su trabajo, fuera de escena, frente a las cámaras, o más aún con su esposa, su familia y sus amigos", declaró su agente, David Williams, citado por la cadena NBC.



La esposa de Lisa Banes, Kathryn Kranhold, tuiteó el martes una serie de fotos en homenaje a su pareja.



Cuando Banes aún estaba hospitalizada, su esposa hizo un llamado a testigos en el diario The Daily News para intentar hallar al conductor.



Lisa Banes actuó en varios filmes y en programas de televisión como la serie "Roseanne", y también en muchas obras de teatro en Broadway.



En "Perdida" actuó junto a Ben Affleck, y años antes, en "Cocktail", junto a Tom Cruise.



