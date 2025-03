Actriz de Harry Potter sorprende a sus ‘fans’ al abrir cuenta de OnlyFans

La actriz británica Jessie Cave, recordada por interpretar a Lavender Brown en la saga de Harry Potter, ha tomado un rumbo inesperado en su carrera al anunciar la apertura de una cuenta en OnlyFans.

Con un enfoque particular, Cave explicó que su contenido estará dedicado exclusivamente a su cabello, con videos que incluyen sonidos de cepillado y movimientos sensuales de su melena.

En un tono humorístico, la artista de 37 años reveló que tomó esta decisión con el objetivo de pagar deudas y remodelar su hogar.

​“Es un nicho bastante específico, incluso para mí”, comentó en su cuenta de Instagram, donde compartió el enlace de su perfil en la plataforma.

Durante un episodio de su pódcast Before We Break Up Again, que conduce junto a su pareja, el comediante Alfie Brown, Cave dejó claro que su contenido no es de carácter sexual, sino que está dirigido a personas con un interés particular en el cabello. Además, detalló que su proyecto en OnlyFans tendrá una duración de un año, con la meta de realizar mejoras en su casa, como renovar el techo y cambiar el papel tapiz.

La historia de Cave en el mundo del espectáculo ha estado marcada por altibajos. Nacida en Londres el 5 de mayo de 1987, su incursión en la actuación fue accidental, pues su interés inicial era la ilustración. Sin embargo, logró hacerse un lugar en Harry Potter y el misterio del príncipe (2009) tras varios intentos en audiciones.



A pesar de la gran visibilidad que le otorgó la saga, enfrentó dificultades una vez que finalizó la franquicia. En diversas entrevistas ha comentado que su aspecto físico fue un factor determinante en la forma en que la industria la percibió.

​“Después de 'El misterio del príncipe', gané peso porque dejé de matarme de hambre. Cuando regresé para 'Las reliquias de la muerte', me trataron de manera diferente”, confesó en 2021.

Con el tiempo, decidió alejarse de la actuación y enfocarse en la comedia, la escritura y el stand-up. Ha presentado espectáculos como I Loved Her y Sunrise, en los que explora con humor temas como el amor, la maternidad y la autoaceptación. En 2021, debutó como novelista con Sunset, un libro que recibió buenas críticas.



Además de su carrera profesional, Cave es madre de cuatro hijos y ha enfrentado momentos difíciles, como la pérdida de su hermano Ben en un accidente, en 2019. La maternidad la hizo replantearse la forma en que expone su vida en redes sociales, optando por compartir menos sobre sus hijos.



Ahora, con su incursión en OnlyFans, asegura que busca tomar el control de su imagen en sus propios términos.

​“Llevo mucho tiempo siendo una actriz recatada, y esto es mi manera de hacer algo diferente, algo que es mío y un poco atrevido. ¿Por qué no?”, comentó en su pódcast.

Su decisión ha generado diversas reacciones, pero para Cave se trata de una oportunidad para monetizar su contenido de forma independiente y, al mismo tiempo, desafiar los prejuicios que la industria impuso sobre su imagen años atrás.