Actriz arremete contra conductores ticos y asegura que el “Pura Vida” es falso

La actriz venezolana Ana Karina Manco encendió las redes sociales tras lanzar fuertes críticas contra los conductores en Costa Rica, país que asegura no cumple con la famosa frase que lo caracteriza: el “Pura Vida”.



“Aquí todo el mundo le tira el carro, los camiones te quieren matar, es el país más agresivo que hay manejando”, expresó la artista en una de sus publicaciones, donde no ocultó su molestia por la forma en que asegura se vive en el país.



Pero sus comentarios no se detuvieron ahí. Manco fue aún más tajante al afirmar: “El pura vida es totalmente falso”, para luego rematar con otra declaración que generó controversia entre los ticos: “Esto es una hipocresía, es la gente más agresiva que conozco”.



Con más de 1.8 millones de seguidores en redes sociales, las palabras de la actriz rápidamente provocaron reacciones, dividiendo opiniones entre quienes apoyan su crítica y quienes defienden la esencia del costarricense.



