Actor Shia LaBeouf detenido por agresiones en Nueva Orleans, según medios

El actor estadounidense Shia LaBeouf fue arrestado y acusado el martes por haber presuntamente agredido a dos personas en Nueva Orleans, según informaron medios de comunicación estadounidenses.

La policía fue llamada al popular Barrio Francés de Nueva Orleans hacia las 12:45 de la madrugada, hora local, en respuesta a una denuncia de agresión.

Los investigadores señalaron que LaBeouf, de 39 años, causó un altercado y estaba "mostrándose cada vez más agresivo" en un establecimiento no identificado, y añadieron que un miembro del personal había intentado sacar al actor del lugar, según The New York Times.

Un comunicado de la policía mencionó que una persona denunció "haber recibido golpes de LaBeouf, quien usó sus puños en varias ocasiones".

Testigos dijeron a la policía que LaBeouf había abandonado la zona, pero regresó más tarde y empezó a "actuar de forma aún más agresiva", de acuerdo con informes de prensa.

Según las informaciones, LaBeouf volvió a golpear a la misma persona y propinó un puñetazo en la nariz a otra.

El actor fue arrestado y acusado de agresión simple, un delito menor, tras ser atendido por heridas en un hospital, según The New York Times.

El actor de "Transformers" y "Megalópolis" ya había sido acusado anteriormente de violencia.

En diciembre de 2020, una exnovia de LaBeouf, la músico FKA Twigs, presentó una demanda acusándolo de agresión sexual y malos tratos, aunque ambos sellaron un acuerdo extrajudicial.

