Actor Sam Neill, estrella de 'Parque Jurásico' y 'Peaky Blinders', superó el cáncer

El actor Sam Neill, reconocido por su papel en Jurassic Park, aseguró que ha superado el cáncer tras cinco años de tratamiento por un linfoma no hodgkiniano en fase tres.

El intérprete neozelandés, de 78 años, había revelado en sus memorias publicadas en 2023 que su condición era grave y que temía por su vida. Sin embargo, el fin de semana confirmó en una entrevista con el noticiero de Canal 7 de Australia que logró superar la enfermedad, luego de que la quimioterapia dejara de ser efectiva.

“Estaba desorientado y parecía que iba de salida, lo cual no era lo ideal”, comentó el actor sobre uno de los momentos más críticos de su proceso.

Neill fue sometido a una terapia de células T con CAR, un tratamiento que modifica genéticamente el sistema inmunitario para que pueda identificar y atacar células cancerígenas. Tras el procedimiento, aseguró que los resultados han sido positivos.

“Acabo de hacerme una tomografía y no tengo cáncer. Es algo extraordinario”, afirmó.

El actor también hizo un llamado a las autoridades de Australia para que financien este tipo de tratamiento y amplíen su acceso a pacientes con enfermedades similares.

La carrera de Neill inició en la década de 1970 y abarca múltiples producciones en cine y televisión, entre ellas la serie Peaky Blinders y la película The Piano.



