Actor Gérard Depardieu defiende inocencia ante primer juicio por agresiones sexuales

La leyenda del cine Gérard Depardieu defendió este lunes su inocencia a su llegada a un tribunal de París que lo juzga por presuntas agresiones sexuales a dos mujeres durante un rodaje en 2021, en el primer caso que llega a juicio.



Depardieu, de 76 años y vestido de negro, entró caminando al tribunal correccional de París, apoyado en el hombro de su abogado Jéremie Assous. En octubre, problemas de salud del acusado obligaron a aplazar el proceso.

​"Este juicio permitirá confrontar las acusaciones a la realidad, a los testigos y a la configuración del lugar. De este modo, podremos demostrar de forma (...) indiscutible que todas las acusaciones son falsas", dijo el letrado a la prensa antes del juicio.

Depardieu, que ha rodado más de 200 películas y series de televisión, es la figura de más alto perfil que se enfrenta a acusaciones de violencia sexual, en la respuesta del cine francés al movimiento #Metoo.



Decenas de feministas, algunos portando chalecos violetas, manifestaron a las puertas del tribunal con pancartas en las que se podía leer: "Os creemos", "¡No a la cultura de la violación".

​"Es también el juicio de una sociedad ciega ante la violencia contra las mujeres. No hay duda de lo que hizo", dijo a la prensa la actriz Anouk Grinberg, llamando a la justicia a que lo "castigue" porque "la impunidad es insoportable".

Los hechos juzgados se produjeron durante el rodaje en 2021 de la película "Les Volets Verts" del director Jean Becker. Una decoradora de 54 años y una ayudante de dirección de 34 años lo acusan de agresión, acoso y ultrajes sexistas.



La primera mujer, llamada Amélie, denunció que, durante el rodaje en septiembre de 2021 en un palacete de París, el intérprete gritó que quería un "ventilador" porque ya no podía ni "tener una erección" a causa del calor.



A continuación, aseguró que podía "hacer que las mujeres se corriesen sin tocarlas" y, una hora después, la agarró "con brutalidad" y manoseó su cintura, vientre y pechos, al tiempo que profería "comentarios obscenos", según su relato.



Sarah (pseudónimo) era la ayudante de dirección en ese film y también denunció a la leyenda del cine francés por tocarle en dos ocasiones "el pecho y el culo" en agosto de 2021, indicó al medio de investigación Mediapart.



Anouk Grinberg, una de las actrices de la película, afirmó a AFP que el actor no paraba de usar "palabras salaces".



Claude Vincent, abogada de una de las demandantes, indicó este lunes a la radio RTL que su clienta "espera" el juicio "desde hace mucho tiempo", entre el "miedo a cómo va a desarrollarse" y la voluntad de "dar su palabra".



Depardieu se enfrenta a hasta cinco años de prisión y 75.000 euros (unos 81.200 dólares) de multa.



Jornadas de seis horas



El juicio estaba previsto en octubre, pero el acusado no asistió a la vista alegando las secuelas de una operación de corazón y una diabetes agravada por el estrés del proceso que se avecinaba.



Según su abogado, el juicio que comienza este lunes debería organizarse de tal manera que las jornadas no superen las seis horas y se realicen pausas "cuando Gérard Depardieu las necesite".



Carine Durrieu-Diebolt, abogada de una de las demandantes, aseguró que el perito había informado que el acusado gozaba de "buena, incluso muy buena salud, en cuanto a su estado cardíaco y su diabetes".



Una veintena de mujeres acusan a esta estrella internacional del cine francés por comportamientos similares, pero la mayoría de denuncias se archivaron porque los hechos prescribieron.



La actriz francesa Charlotte Arnould fue la primera en presentar una denuncia. En agosto, la fiscalía de París solicitó que el actor fuera juzgado por violaciones y agresiones sexuales.

​"Nunca jamás abusé de una mujer", aseguró el intérprete en una carta abierta publicada por el diario Le Figaro en octubre de 2023.



Dos meses más tarde, el presidente francés, Emmanuel Macron, escandalizó a las asociaciones feministas, cuando saludó un "inmenso actor" que "hace que Francia se sienta orgullosa", denunciando a su vez "una cacería humana".



Sus declaraciones se produjeron tras la emisión de un reportaje de la televisión pública sobre Depardieu, que realiza numerosos comentarios misóginos e incluso obscenos respecto a una niña de unos 10 años en Corea del Norte.