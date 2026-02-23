Actor Gary Centeno sobre acoso que sufrió en México: “Es el pan de cada día en este medio”

El actor costarricense Gary Centeno recordó una de las experiencias más difíciles que enfrentó al llegar a México para desarrollar su carrera, cuando un representante del medio le pidió “favores sexuales” a cambio de favorecer su trayectoria profesional.

Centeno afirmó que este tipo de situaciones no son casos aislados dentro de la industria del entretenimiento y sostuvo que, aunque no todos se atreven a contarlo, el acoso o las presiones de carácter sexual también forman parte de la realidad que enfrentan muchos artistas.

“Esta vara que me pasó, este es el pan de cada día en este medio… esta historia le ha pasado a muchísimos y unos lo cuentan, otros no lo cuentan”, señaló el actor, quien agregó que, aunque también le ocurre a muchas mujeres dentro de la industria, en ocasiones algunos productores o personas con poder condicionan la entrega de papeles a cambio de sexo.

El actor explicó que la experiencia fue especialmente impactante porque llegó a México con grandes ilusiones y con el deseo de abrirse camino en la actuación, pero se encontró con una propuesta que calificó como indecorosa.

​“Yo venía con todas estas ilusiones y cuando llego y me llega este mae pidiendo cosas indecorosas… es feo saber la desilusión de esta gente que tiene este poder y que te puede meter o no meter por sexo”, manifestó.

Centeno relató que, aunque la oferta incluía beneficios como vivienda, formación académica y la posibilidad de ingresar directamente al CEA sin necesidad de realizar castings, decidió no aceptar esas condiciones y optar por el camino más largo en su desarrollo profesional.

“Gracias a Dios tenía una gran madurez, al final no pasó a más, pero sí me llevé una gran desilusión… con este manager tenía todo cuadrado: casa para vivir, escuela, me iba a meter al CEA directamente sin hacer casting”, explicó, y añadió que aunque técnicamente podría haber acortado el tiempo para avanzar en su carrera, se preguntó a qué precio habría logrado ese avance. “No digo que si hubiese aceptado esas condiciones tal vez hubiese acortado el tiempo, pero ¿a qué precio? Siento que lo que he logrado ha sido por mí, por mi talento y por mi esfuerzo, nadie me ha regalado nada”, enfatizó.

El actor concluyó que, aunque la situación fue compleja y dolorosa, considera que formó parte de su proceso de crecimiento personal y profesional, pues le permitió madurar y comprender mejor el entorno al que aspiraba pertenecer.