Actor estadounidense muere ahogado durante vacaciones familiares en Costa Rica

El actor estadounidense Malcolm-Jamal Warner, conocido por interpretar a Theo Huxtable en la exitosa comedia The Cosby Show, murió ahogado durante un viaje familiar a Costa Rica.

Así lo confirmaron medios internacionales como People y TMZ, y sus datos coinciden con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los hechos ocurrieron en playa Cocles, Limón, este domingo 20 de julio, a eso de las 2:30 p.m.

Según el informe preliminar, el actor de 54 años ingresó al mar para nadar, pero fue arrastrado por una corriente. Pocos minutos después, recibió auxilio de personas que estaban en la playa, pero ya no tenía signos de vida.



Warner fue parte fundamental del elenco de la icónica serie de los años 80, donde interpretó al único hijo del personaje de Bill Cosby, el doctor Heathcliff Huxtable. El programa, que se emitió entre 1984 y 1992, marcó un antes y un después en la televisión estadounidense, especialmente en la representación de familias afroamericanas.



Hasta el momento, los representantes del actor no han emitido un pronunciamiento oficial.



A lo largo de su carrera, Warner participó en múltiples producciones televisivas y cinematográficas. Entre sus papeles más destacados figuran Malcolm & Eddie (1996-2000), Reed Between the Lines (2011-2015), Major Crimes, Suits, y The Resident, donde encarnó al doctor AJ Austin. También tuvo apariciones en series recientes como 9-1-1 y Alert: Missing Persons Unit.



En junio de 2024, Warner lanzó un pódcast titulado Not All Hood, en el que, junto a sus coanfitriones Weusi Baraka y Candace Kelley, abordaba temas de salud mental dentro de la comunidad afroamericana. El actor compartió en ese espacio su lado más íntimo y vulnerable, con el propósito de romper estigmas y abrir conversaciones honestas.



Pese a la controversia que rodea actualmente a The Cosby Show debido a las denuncias de agresión sexual contra Bill Cosby, Warner manifestó en una entrevista con People en 2023 que sigue sintiéndose orgulloso de haber formado parte del programa.



El actor mantenía su vida personal alejada del ojo público. Deja una esposa y una hija, cuyas identidades decidió mantener en reserva y quienes, según medios estadounidenses, estaban con él en el Caribe tico.