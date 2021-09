Actor de "The Wire", Michael K.Williams, hallado muerto en apartamento

El actor estadounidense Michael K.Williams, quien interpretó el papel de Omar Little en la exitosa serie de HBO "The Wire", fue hallado muerto en su apartamento de Nueva York, informó la policía el lunes.



"Murió en un apartamento" de Brooklyn, dijo a la AFP el teniente John Grimpel, del departamento de policía de la ciudad de Nueva York.



El teniente no indicó la causa del deceso, pero el New York Post citó otras fuentes policiales que aseguran que Williams, de 54 años, murió de "una presunta sobredosis en su penthouse de Brooklyn el lunes por la tarde".



