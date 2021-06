Activista trans cuenta su historia en "Esta valla quiere ser una radio"

La iniciativa fue de la agencia de publicidad Brandy Creativity & Technology, Grupo Panorama, Radio 104.7 Hit y Content Lab, con el fin de apoyar y ayudar a la comunidad LGBTIQ+ en su lucha contra la discriminación.

"Desde que me invitaron a ser parte de esta campaña, sentí que valía la pena usar el espacio para amplificar un mensaje que merece ser escuchado. Siempre he dicho que no se gana nada solo callando, así que mientras pueda usar mi voz, voy a hacerlo”, aseguró.