Acercar al público: la tarea de Gipzy Montoya en el nuevo ‘Sábado Feliz’
La presentadora se suma a la nueva temporada del programa de entretenimiento sabatino de Teletica, participando en grabaciones exteriores y otras dinámicas.
Después de casi un año alejada de la pantalla nacional, Gipzy Montoya vuelve a Teletica con la nueva temporada de Sábado Feliz, donde se encargará de llevar la emoción del programa a las calles del país y también apoyará en la producción bajo la dirección de Gabriela Solano.
La presentadora expresó su entusiasmo por este regreso.
“Bueno, yo contenta, la verdad. El equipo está superlindo, cada uno de los integrantes aporta como un brillo, algo diferente que sé que a la gente le va a gustar montones. Estamos integrados, muy bonito volver acá, a la familia de Teletica, que siempre me abre las puertas, es muy lindo trabajar acá y estoy aprendiendo mucho”, indicó a Teletica.com.
Montoya adelantó que su participación no se limitará a estar frente a las cámaras.
“Ahora vengo con el rol de grabaciones exteriores, que es lo mío, que me encanta, pero también en la parte de asistente de Gabriela Solano, ayudándole en lo que es la producción. Es una nueva etapa, un reto que me encanta", agregó.
“Vamos a hacer que toda la familia linda de 'Sábado Feliz' que está en la calle nos vea y participe con nosotros. Haremos dinámicas afuera y daremos opciones de paseos. Los que no están aquí con nosotros se integrarán de esta manera también”.
Con más de 25 años de trayectoria en televisión, Montoya confesó la emoción de regresar a un espacio emblemático.
“Superlindo, un honor y también todo un reto. Les pido a todas las familias que siempre han tenido la tradición de poner el programa los sábados que nos sigan apoyando, que se enamoren del proceso. Vamos a integrar más segmentos, más interacción con la familia y ahora habrá público que podrá participar. Más que todo, es un honor y un reto”, ratificó.
Sobre sus compañeros y la energía del equipo, la presentadora aseguró que tiene una energía muy bonita, que son personas que conoce hace muchos años, que aprecia y apoyará.
Finalmente, motivó a la audiencia a no perderse la nueva temporada.
“No pueden perdérsela porque habrá un montón de premios, podrán integrarse más al programa y estar más con nosotros. Vamos a ser una familia más grande y unida”, terminó.
Con este regreso, Gipzy Montoya se une a Mauricio Hoffmann, Libni “Mimi” Ortiz, Alejandra Portillo, Neto Rangel y Johnny López en una temporada que busca mantener la esencia de Sábado Feliz mientras incorpora nuevas dinámicas, concursos y secciones pensadas para toda la familia.
Esta nueva etapa estrena el 6 de setiembre. La cita es, como siempre, cada sábado por Teletica.