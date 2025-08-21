Acercar al público: la tarea de Gipzy Montoya en el nuevo ‘Sábado Feliz’

Después de casi un año alejada de la pantalla nacional, Gipzy Montoya vuelve a Teletica con la nueva temporada de Sábado Feliz, donde se encargará de llevar la emoción del programa a las calles del país y también apoyará en la producción bajo la dirección de Gabriela Solano.

La presentadora expresó su entusiasmo por este regreso.

​“Bueno, yo contenta, la verdad. El equipo está superlindo, cada uno de los integrantes aporta como un brillo, algo diferente que sé que a la gente le va a gustar montones. Estamos integrados, muy bonito volver acá, a la familia de Teletica, que siempre me abre las puertas, es muy lindo trabajar acá y estoy aprendiendo mucho”, indicó a Teletica.com.

Montoya adelantó que su participación no se limitará a estar frente a las cámaras.

​“Ahora vengo con el rol de grabaciones exteriores, que es lo mío, que me encanta, pero también en la parte de asistente de Gabriela Solano, ayudándole en lo que es la producción. Es una nueva etapa, un reto que me encanta", agregó.

Además, explicó que su objetivo es acercar al público al programa.

“Vamos a hacer que toda la familia linda de 'Sábado Feliz' que está en la calle nos vea y participe con nosotros. Haremos dinámicas afuera y daremos opciones de paseos. Los que no están aquí con nosotros se integrarán de esta manera también”.