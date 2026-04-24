Accionistas aprueban venta de Warner Bros a Paramount, dirigida por aliado de Trump

Los accionistas de Warner Bros. Discovery votaron abrumadoramente el jueves a favor de la venta de la compañía a Paramount.

El acuerdo podría transformar Hollywood y el panorama mediático estadounidense, que según los críticos ya está dominado por unos pocos actores poderosos. La Comisión Europea y varios estados de EE. UU., incluido California, están revisando la fusión. Los ejecutivos de Paramount argumentan que el acuerdo beneficiará a los consumidores.

¿Qué significa la aprobación de los accionistas de Warner Bros.?

En un recuento preliminar de votos, los accionistas de Warner Bros. Discovery aprobaron la pretendida adquisición previamente anunciada por Paramount. El acuerdo valora la compañía en casi 111 mil millones de dólares, incluyendo la deuda.

La transacción no es definitiva, ya que aún requiere aprobación regulatoria y podría enfrentar impugnaciones legales.

La fusión ha estado bajo escrutinio político en Estados Unidos. La semana pasada, senadores demócratas celebraron una audiencia especial sobre el acuerdo, planteando preocupaciones antimonopolio sobre el poder de mercado de la compañía resultante.

En Europa, se espera que el acuerdo enfrente menos obstáculos regulatorios. La compañía resultante de la fusión tendría menos del 20 % de la cuota de mercado en los mercados de la Unión Europea, lo que reduciría las preocupaciones antimonopolio de la Comisión Europea.

El acuerdo se produce tras una oferta no solicitada de Paramount por Warner Bros. Discovery, a pesar de tener un acuerdo previo con Netflix. Las ofertas competidoras desencadenaron una batalla por la puja que terminó con la retirada de Netflix.

La fusión concentra el mercado mediático, advierten críticos

La fusión combina dos importantes plataformas de streaming, Paramount+ y HBO Max, así como los dos principales estudios de Hollywood. Reúne a dos de los nombres más importantes de la televisión estadounidense, CBS y CNN, bajo una misma compañía.

Los críticos del presidente estadounidense Donald Trump temen que CNN, que ha informado frecuentemente de forma crítica sobre su administración, pueda perder su independencia editorial bajo el paraguas de Paramount. El propietario de Paramount, David Ellison, es considerado un aliado de Trump.

La oposición a la fusión también ha surgido dentro de la industria cinematográfica. Una carta abierta firmada por cientos de figuras de Hollywood a principios de abril advertía que el acuerdo "consolidaría aún más un panorama mediático ya concentrado, reduciendo la competencia en un momento en que nuestras industrias y audiencias no pueden permitírselo".

Los ejecutivos de Paramount han rechazado estas preocupaciones, afirmando que la fusión beneficiaría a los consumidores, especialmente si Paramount+ y HBO Max se combinan en un único servicio de streaming.

El acuerdo también podría generar un mayor escrutinio, ya que incluye financiación de fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, lo que plantea posibles preocupaciones en materia de seguridad nacional.

Warner Bros. prevé que el acuerdo se cierre a finales de 2026.