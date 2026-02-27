ACAM empieza a recibir postulaciones para sus premios

A partir de este lunes 2 de marzo, las personas creadoras musicales de Costa Rica podrán postular sus obras para optar por una nominación en los Premios ACAM 2026.

El plazo para enviar discos o canciones publicados en 2025 se extenderá hasta el 31 de marzo, según confirmó la organización.

La Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) celebrará la entrega de sus galardones el próximo 1.º de setiembre en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, escenario habitual de la ceremonia.

Requisitos para participar

Podrán concursar las composiciones —ya sean sencillos o álbumes— que hayan sido publicadas entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2025. Además, la persona autora o compositora deberá ser costarricense o residir en el país.

Otro de los requisitos indispensables es que la obra esté disponible en alguna plataforma de streaming, de modo que pueda ser escuchada por el jurado.

Las postulaciones deberán completarse por medio del sitio oficial www.premiosacam.com.

N o es necesario estar afiliado a la asociación para postular una obra . No obstante, en caso de que la creación resulte nominada, la persona autora deberá formalizar su afiliación para continuar en el proceso.

Proceso de evaluación

Un jurado conformado por cuatro personas, con el respaldo de un equipo técnico de ACAM, será el encargado de revisar las obras inscritas. Posteriormente, se abrirá una etapa de votación y los resultados serán validados con la participación de un quinto integrante del jurado, quien será internacional.



