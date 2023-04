ACAM arremete contra proyecto para eliminar cargas por poner música de fondo en comercios

"Nos ha tocado fuerte en la pandemia y ante tanta carga de impuestos, nos obliga a veces a no contratar personal y traer menos mercadería. Nos cuesta salir adelante con tantas situaciones. En mi negocio, que es de venta de equipo electrónico, ¿cómo hago para venderle un parlante a una persona si no se lo puedo probar? ¿Cómo pruebo un micrófono y pedestal?

"Aparte la forma en cómo se presentan estos funcionarios, son intimidantes y no puede ser de esta forma. Como comerciantes merecemos respeto. No estamos en desacuerdo con que ACAM cobre esos impuestos, pero que lo haga con la gente que sí vive de la música, no contra todos los comercios, como sodas, librerías, etc. que no pueden ni poner las noticias para ver qué está pasando", declaró el empresario costarricense.