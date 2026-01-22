Academia de Cine de Hollywood anuncia nominaciones al Óscar

Llegó el momento: la Academia de Cine de Hollywood está lista para revelar el jueves las nominaciones de este año a los Óscar, con 'Pecadores' y 'Una batalla tras otra' como favoritas.

Las candidaturas en las 24 categorías se anunciarán a partir de las 05:30, hora de Los Ángeles (13:30 GMT), en una presentación que podrá seguirse en directo por streaming a través de las redes sociales.

Los expertos pronostican que los dos filmes favoritos, ambos de Warner Bros., cosecharán una docena o más nominaciones para la fiesta mayor de la industria cinematográfica, desde mejor película y mejor actor hasta el nuevo premio a mejor reparto.

Algunos incluso sugieren que podrían igualar o romper el récord histórico de 14 nominaciones para un solo filme, un hito que comparten 'La malvada', 'Titanic' y 'La La Land'.

Warner Bros. es actualmente objeto de una feroz guerra de ofertas de compra entre Paramount Skydance y Netflix. Pero el célebre estudio ha vivido un año excepcional con producciones originales, alejadas de las secuelas que suelen encantarle a Hollywood.

'Pecadores', un filme de época sobre el sur de Estados Unidos segregacionista de los años 1930, marcado por blues y vampiros, seguramente haga que Michael B. Jordan obtenga una nominación a mejor actor.

La película, dirigida por Ryan Coogler ('Pantera negra'), también se espera que sea nominada en múltiples categorías, desde guion hasta banda sonora.

'Hamnet' al acecho

Pero en lo que va de la temporada, 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, ha ganado prácticamente todos los galardones.

El alocado thriller sobre un revolucionario retirado que cuida a su hija adolescente en un entorno de radicalismo, redadas migratorias y supremacistas blancos rompió el récord de nominaciones del Sindicato de Actores de Hollywood.

Leonardo DiCaprio tiene prácticamente asegurada una nueva nominación al Óscar a mejor actor, premio que ya ganó en 2016 por 'El renacido'.

En la batalla entre estudios, Netflix también debería salir bien parada, con nominaciones esperadas para el 'Frankenstein' de Guillermo del Toro, el drama histórico 'Sueños de trenes' sobre los pioneros del Oeste estadounidense, y la película animada 'Las guerreras k-pop'.

'Hamnet' también podría recoger varias nominaciones.

Esta tragedia, que explora de forma ficticia el duelo de Agnes y William Shakespeare tras la muerte de su hijo, casi con seguridad dará a Jessie Buckley una nominación a mejor actriz por su papel de esposa del dramaturgo británico.

En esta categoría también se espera que compitan Emma Stone, ambivalente estrella de 'Bugonia' de Yorgos Lanthimos, y la noruega Renate Reinsve de 'Valor sentimental', dirigida por Joachim Trier.

La apuesta de Brasil

Esta película noruega forma parte de un trío de largometrajes no anglófonos que podrían ser nominados en la codiciada categoría de mejor película, no solo en el rubro de mejor película internacional.

Los otros dos son la Palma de Oro de Cannes 'Un simple accidente', dirigida por el disidente iraní Jafar Panahi y elegida para representar a Francia en los Óscar, y 'El agente secreto', del brasileño Kleber Mendonça Filho.

El actor Wagner Moura, que interpreta a un exacadémico perseguido por sicarios bajo la dictadura brasileña de los años 1970, ganó el Globo de Oro a mejor actor en un drama y podría ser nominado al Óscar frente a DiCaprio y Jordan.

Pero el favorito de la categoría de mejor actor sigue siendo Timothée Chalamet, que acaba de ganar un Globo de Oro a mejor actor en una comedia y un Critics Choice Award por su papel de jugador de ping-pong de ambición insaciable en 'Marty Supreme'.

Como gran novedad este año, por primera vez se premiará a los directores de casting con una estatuilla.

Esta nueva categoría mantiene el suspenso sobre qué valorarán los votantes para honrar esta labor realizada antes de la producción de una película. “¿Es el peso de las estrellas? ¿La cohesión del conjunto? ¿El descubrimiento de un nuevo talento?”, se pregunta Clayton Davis, experto en premios de la publicación Variety.

La 98.ª ceremonia de entrega de los Óscar tendrá lugar el 15 de marzo en Hollywood.