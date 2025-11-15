Abu Dabi alberga la carrera de autos autónomos más grande del mundo

Este 15 de noviembre, Abu Dabi se convirtió en el epicentro de la innovación automotriz con la A2RL, la carrera de autos autónomos más grande del mundo, realizada en el icónico circuito Yas Marina. Las entradas para la tribuna principal se agotaron, y los aficionados de la tecnología y el automovilismo pudieron presenciar la competencia entre 11 equipos internacionales por un premio total de 2,25 millones de dólares.

En la gran final, seis autos autónomos compitieron juntos por primera vez: los equipos TUM, Unimore, Kinetiz, TII Racing, PoliMOVE y Constructor, provenientes de Alemania, Italia y Emiratos Árabes Unidos, disputaron 20 vueltas, con un duelo destacado entre los actuales campeones TUM y el equipo italiano Unimore.

Los cinco equipos restantes participaron en la Silver Race, una carrera paralela donde pusieron a prueba sus algoritmos y sumaron puntos en la clasificación general.

La preparación previa mostró avances sorprendentes: la inteligencia artificial se acercó al desempeño humano, y el equipo italiano Unimore superó los tiempos de referencia de pilotos humanos. Además, los campeones TUM se enfrentaron al expiloto de F1 Daniil Kvyat en la exhibición humanos vs. IA, ofreciendo un espectáculo que combinó precisión tecnológica con velocidad.

El evento incluyó un desfile de supercoches, la entrega de premios de la competición STEM para estudiantes y una Fan Zone con robots humanoides, juegos interactivos y actividades para toda la familia.

