Abogado de Justin Timberlake pide desestimar caso porque "no estaba borracho"

El abogado de Justin Timberlake aseguró este viernes que el artista estadounidense no estaba borracho cuando fue detenido a mediados de junio por la policía en Nueva York, por lo que pidió que se desestimen las acusaciones de conducir en estado de ebriedad.



El artista de 43 años fue detenido el 18 de junio en la localidad de Sag Harbor Village, a unos 160 km al este de la ciudad de Nueva York, tras saltarse una señal de "Pare" y no mantenerse recto en el carril por el que circulaba con su BMW.



Timberlake había cenado en el restaurante de un hotel de la localidad y se dirigía a la casa de un amigo cuando fue detenido.



Tras pasar la noche en la comisaría, la fiscalía lo acusó de conducción en estado de ebriedad.



El "Príncipe del pop", de gira por Europa, no asistió a la vista de este viernes y fue convocado de nuevo el próximo 2 de agosto, en la que puede participar por videoconferencia, según determinó el juez del caso Carl Irace.



El juez también accedió a revisar una moción del abogado de Timberlake, Edward Burke, en la que pide a la fiscalía desestimar el caso porque la denuncia penal presentada por el policía que lo detuvo tiene "defectos" de forma.



En un comunicado posterior a la vista, Burke sostiene que su defendido "no estaba intoxicado y no debería haber sido detenido por conducir ebrio".



"La policía cometió una serie de errores muy significativos en este caso", dice, antes de manifestar su confianza en que "se retirarán las acusaciones".



El intérprete de Selfish se encuentra en Europa con su gira The Forget Tomorrow World Tour para promover su último disco.