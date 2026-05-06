'ABBA The History' llega a Costa Rica con única función en el Melico Salazar

El espectáculo tributo ABBA The History llegará a Costa Rica con una única presentación el próximo sábado 9 de mayo, a las 8 p. m., en el Teatro Popular Melico Salazar, ofreciendo un recorrido por los mayores éxitos de la legendaria agrupación sueca.

La producción, reconocida internacionalmente por su fidelidad artística, promete una puesta en escena que revive la esencia musical y estética de las décadas de los 70 y 80.

Con más de 15 años de trayectoria, este tributo ha girado por distintos países, consolidándose como uno de los más destacados a nivel mundial, tanto por la crítica especializada como por el público.

El espectáculo se distingue por su calidad vocal e instrumental, acompañada de un vestuario inspirado en la banda original, coreografías icónicas y una interpretación precisa de sus canciones más emblemáticas.

Todo esto, sumado a una cuidada producción, busca transportar al público a la época dorada del grupo.

La organización confirmó que se trata de un evento apto para todo público, lo que amplía la invitación a familias y seguidores de distintas generaciones.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma eticket.cr.



