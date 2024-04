ABBA, 50 años de un éxito que abrió el camino al pop sueco

6 de abril de 2024, 8:47 AM

Suecia acoge en mayo por séptima vez, en Malmö, en el sur del país, el Festival de la Canción de Eurovisión, una ocasión para celebrar al grupo, que sin embargo aseguró que no estaría presente.

"Antes de Eurovisión algunos pensaban que el grupo ABBA no valía gran cosa pero para otros era genial", comenta Halling.

Después de ABBA llegaron Roxette, Ace of Base, The Cardigans, Robyn, Avicii y Zara Larsson, pero también compositores y productores menos conocidos, como Ludwig Göransson, premiado con un Óscar por la película "Oppenheimmer", o Max Martin, que colaboró con la mayoría de las estrellas anglosajonas, desde Britney Spears hasta The Weeknd.