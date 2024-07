A Elena Correa le gustaría que su esposo luzca prendas con su rostro: "Sería vacilón"

La exreina de belleza Elena Correa tiene claro lo que vale y lo que merece en una relación. En una entrevista con Teletica.com, la modelo y cantante contó lo que para ella es indispensable en una relación.



​"Un hombre interesado es lo mínimo que merece cualquier mujer. Para mí es fundamental que la persona comparta tiempo conmigo, mis logros, que sea respetuoso, caballeroso, y que obviamente tenga muchas metas y cosas que quiera lograr. Alguien con quien me lleve bien, que converse bastante, que tenga muchos temas y que no se dé por vencido a pesar de las adversidades", comentó la intérprete de De Cero.

Este fin de semana se hizo viral una historia de Instagram del cantante Feid, donde el artista muestra un bóxer con el rostro de su novia Karol G. Ante esto, Correa reposteó la imagen y escribió "si Feid lo hace, creo que nuestras parejas deberían hacer lo mismo, ¿no?".

A raíz de su publicación, este medio le consultó a la artista nacional si le gustaría que una pareja suya hiciera lo mismo.

"Ahorita un novio, no, porque estoy casada (risas). Yo creo que cualquier persona le gustaría que se pongan algo representativo suyo. Tal vez sí me gustaría que mi esposo lo haga, me dio mucha gracia, sería vacilón", acotó.