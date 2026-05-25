A días de la muerte de su fundador, Grupo Nakar anuncia colaboración con artista mexicano

Una semana después de despedir a Gilberto Acuña, histórico líder de Grupo Nakar, su familia tomó una decisión difícil: seguir adelante con uno de los últimos proyectos que el músico conoció y aprobó antes de morir.



La agrupación costarricense estrenará una colaboración con el artista mexicano Ali Telez, un trabajo que comenzó a gestarse desde enero y que incluirá una nueva versión de Salta mi corazón, una canción escrita por Acuña hace más de dos décadas.



Para Bryan Acuña, hijo del músico y actual integrante del grupo, cancelar el proyecto nunca habría sido una opción.

​“Analizando con gente y conociendo a mi papá, dije: pues mi papá siempre ha querido que sigamos el legado, que sigamos adelante. Si yo hubiera cancelado la grabación o lo que sea, él hubiera estado muy triste allá arriba”, expresó.

El integrante aseguró que la decisión de continuar responde a una forma de honrar la memoria y el trabajo de su padre.

​“Esto que estamos haciendo es lo mejor para honrar la memoria, honrar el trabajo y honrar el legado que dejó mi papá”.

​Un proyecto aprobado por Gilberto Acuña

Según relató Bryan, la colaboración con el artista mexicano fue conversada con Gilberto Acuña mientras aún estaba con vida e incluso semanas antes de su fallecimiento seguían hablando sobre los detalles.

​“Esta colaboración fue aceptada por él en vida y hasta hace unos 15 días todavía estábamos hablando sobre el tema. Ya teníamos agendado que ellos iban a venir al país y eso fue avalado por mi papá”.

Aunque debido a su estado de salud las decisiones operativas del grupo estaban siendo tomadas por sus hijos, cualquier proyecto importante continuaba pasando por él.



​“Cualquier cosa, cualquier proyecto, se hablaba con él. Mi papá siempre fue un hombre de luchar (...) cualquier cosa buena para el grupo decía sí”.

La conexión entre padre e hijos también marcó el proceso posterior a su partida.

​“Yo solamente le decía: ‘Papá, váyase tranquilo, váyase en paz, pero siempre guíeme’. Y yo sé que él desde arriba nos está cuidando”.

La producción rescata Salta mi corazón, un tema compuesto por Gilberto Acuña hace más de 25 años que nunca alcanzó gran difusión.



​“La canción no tuvo la promoción necesaria en aquella época (...) es una buena oportunidad de darle un refrescamiento”, explicó Bryan.



Incluso reconoció que la pieza representa simbólicamente uno de los últimos proyectos ligados a su padre.

​“Es como el último proyecto de mi papá, por así decirlo, porque él trabajó en esto también indirectamente”.



El tema fue elegido por el propio Ali Telez, quien aseguró haber sentido una conexión especial con la letra entre varias propuestas enviadas por Nakar.

Y añadió: “Qué mayor homenaje al señor Gilberto que haber grabado esta canción”.



​La colaboración entre Costa Rica y México

La alianza entre Grupo Nakar y Ali Telez comenzó como una posibilidad para grabar material en México, impulsada por la relación previa entre Ronny Zamora y el artista mexicano.



Sin embargo, las conversaciones evolucionaron hasta convertirse en una colaboración musical completa.



El video fue grabado recientemente en distintas localidades costarricenses con la intención de mostrar la identidad nacional.

​“Ellos querían que fuera un video muy costarricense, muy tico y se logró”, explicó Bryan.

Para Telez, el resultado puede conectar tanto con costarricenses dentro como fuera del país.

​“Va a causar ese efecto de nostalgia para la gente que está en Estados Unidos y pueda ver un poquito de su país”.





​“El show debe continuar”

El artista mexicano también agradeció a la familia Acuña por mantener el proyecto pese al duelo reciente.

​“Con lo sucedido, nosotros ya teníamos programado todo para poder estar aquí (...) gracias por continuar con esta parte del proyecto porque no es nada improvisado”.

Y agregó una reflexión sobre el legado artístico: “En México tenemos una frase: pase lo que pase, el show debe continuar”.



La canción llegará junto con su video musical, cuya publicación está prevista para la primera semana de junio en plataformas digitales.



Los integrantes aseguran que el tema tiene potencial para convertirse en tendencia por su ritmo y coreografía.

​“Tiene mucho potencial. Es una canción sencilla, alegre y pegajosa”, afirmó Bryan.

Mientras tanto, Grupo Nakar enfrenta una nueva etapa: continuar sin su fundador, pero con la intención de expandirse nuevamente fuera del país.