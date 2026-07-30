A cuatro meses de su regreso a Costa Rica, Karol G anuncia lanzamiento de nuevo álbum

La superestrella colombiana Karol G anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, No me arrepiento de sentir tanto, durante un concierto en la ciudad de Toronto, Canadá, la noche del pasado miércoles 29 de julio.

La cantante detalló que el disco saldrá a la venta el 7 de agosto y compartió una publicación en Instagram con la portada del álbum.

Según medios internacionales como BBC y Billboard, Karol G expresó el siguiente mensaje durante el concierto:



“Tengo un anuncio que compartir, Toronto, y después de esto, también tengo un regalo para ustedes. He estado trabajando en un proyecto durante un par de meses. He estado encerrada durante meses haciendo nueva música. Durante meses, he estado preparando un segmento que formará parte de esta gira. Quiero anunciar que el 7 de agosto saldrá mi nuevo álbum. Es un álbum que no puedo esperar para cantar con todos ustedes. Se llama 'No me arrepiento de sentir tanto'”.



La ganadora del Mejor Álbum Latino en los American Music Awards acumula más de 50 millones de oyentes mensuales en Spotify, y se sigue coronando como una de las artistas latinas más escuchadas, compitiendo con Bad Bunny y Shakira.

Hasta el momento, su gira Tropitour sigue cosechando éxitos alrededor del mundo y su próxima fecha en Costa Rica está programada para el 27 de noviembre de este año, lo que abre la posibilidad de que el setlist de su presentación tenga variaciones considerando el anuncio de su nuevo álbum.

Cabe destacar que la última presentación de la Bichota en el país, en 2024, batió un récord histórico al reunir 90.000 asistentes en el Estadio Nacional en dos noches, marca que posteriormente fue superada por Bad Bunny.