A 20 años de High School Musical, el elenco vuelve al lugar donde todo empezó

A dos décadas del estreno de High School Musical 1, Lucas Grabeel y Corbin Bleu, recordados por interpretar a Ryan Evans y Chad Danforth, volvieron a los pasillos de East High, en Albuquerque, para revivir la historia que marcó a toda una generación.



Los actores compartieron el reencuentro a través de un video en Instagram, donde se les observa ingresando al colegio que sirvió de ubicación para el rodaje de la trilogía y recordando escenas icónicas del filme estrenado en 2006.





El regreso se da en medio de la conmemoración por los 20 años de una de las producciones más influyentes de Disney Channel, dirigida por Kenny Ortega, que transformó el consumo de musicales juveniles y lanzó al estrellato a figuras como Zac Efron y Vanessa Hudgens.

​"Once a wildcat…", escribió la cuenta oficial de Disney Music, en alusión a la frase icónica de la saga que significa “una vez Wildcat, siempre Wildcat”, lema que identifica a los estudiantes de East High.

High School Musical debutó con cifras récord para la televisión por cable y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. Sus canciones, coreografías y estética escolar conectaron con millones de preadolescentes en una época previa al dominio total de las redes sociales y las plataformas de streaming.

Con temas como Breaking Free, Bop to the Top y Get’cha Head in the Game, la saga logró mantenerse vigente a lo largo de los años, al punto de ser constantemente citada como un referente del pop juvenil del siglo XXI.

Las películas estaban pensadas para estrenar por Disney Channel, aunque el éxito del proyecto permitió que High School Musical 3 estrenara en la gran pantalla, en 2008.



El gesto de Grabeel y Bleu, al regresar al lugar donde todo comenzó, reforzó la nostalgia entre los seguidores y evidenció el impacto duradero de una historia que, 20 años después, sigue generando conversación y nuevas audiencias.